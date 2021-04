Według podanych przez Google danych mówimy tu o 24 milionach zdjęć satelitarnych z 37 ostatnich lat – timelapse’y obejmują bowiem okres od 1984 do 2021 roku. Firma określa je jako „interaktywne doświadczenie 4D” i choć trudno mi się odnieść do takiego nazewnictwa, to muszę przyznać, że udostępniane przez Google materiały robią ogromne wrażenie.

Większość zaprezentowanych na wideo zmian jest jednak dla nas naprawdę odległa i szczerze mówiąc dopiero po ich ujrzeniu oraz dokładniejszym przestudiowaniu można zdać sobie sprawę o jak poważnych sprawach mówimy, a są to przecież skutki zmiany klimatu takie jak topnienie czap lodowych i cofające się lodowce. Na ponad 800 filmach poklatkowych obejrzycie też zmiany dokonane przez człowieka, jak chociażby Wyspy Palmowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Swoboda w prześledzeniu tego oraz wielu innych fenomenów pozwala docenić możliwości, jakimi dysponujemy, ale zwraca to też uwagę na to, jak duży wpływ na środowisko ma człowiek.

Gdzie mogę zobaczyć timelapse’y Google Earth?

Zapytacie więc teraz, gdzie można to wszystko zobaczyć? Są dwa sposoby: albo odwiedzacie Google Earth i podążacie za wskazówkami, albo przechodzicie bezpośrednio pod adres g.co/TimelapseVideos. Pierwsza ze ścieżek otwiera przed Wami możliwości skorzystania z platformy do opowiadania historii przygotowanej przez Google. Nazywa się ona Voyager i za jej pośrednictwem udostępniane są interaktywne wycieczki z przewodnikiem po polecanych lokalizacjach, wzbogacone o nowe zdjęcia. Naciśnijcie na koło sterowe po lewej stronie, by przejść do listy wycieczek.

