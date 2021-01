Marvel ma pomysł na powrót Iron Mana. Miałby odegrać ważną rolę w nowej fazie MCU

Uniwersum Marvela rozrasta się teraz o nowe seriale powstające dla Disney+, za nami premiera pierwszego z nich pt. „WandaVision”, ale to nie wszystko, co szykuje studio, bo może nas czekać sporo niespodzienek. Wszystkie te informacje należy traktować wciąż jako nieoficjalne, ale można być pewnym, że Marvel stale nad nimi pracuje, bo potwierdzają to wcześniejsze działania. Dobrze wiemy, jak dużym wydarzeniem było włączenie Spider-Mana do MCU, a najświeższym nabytkiem studia jest Deadpool, który nie tylko dołącza do uniwersum, ale potwierdzone zostało, że jego trzeci film pozostanie w kategorii wiekowej R (dla widzów powyżej 17 roku życia).

Deadpool, X-Men i Fantastyczna Czwórka w multiverse Marvela

Było jasne, że po zakupie FOX-a, Disney będzie dążyło do utworzenia spójnego uniwersum także z nowymi postaciami, jak X-Meni czy Fantastyczna Czwórka. Niektórzy fani niecierpliwie wyczekują tego momentu, ale po wydarzeniach z ostatnich filmów z niektórymi ulubieńcami musieliśmy się pożegnać: Iron Manem, Czarną Wdową i Kapitanem Ameryką. Ten pierwszy ma jednak wrócić, a podwalinami na wskrzeszenie postaci ma być multiverse, które po wspomnianym przejęciu FOX-a przez Disney zaczyna nabierać rumieńców.

🚨 RUMOR: Marvel Studios has plans

for Robert Downey Jr. to return to the

MCU and interact with Reed Richards. (via @DanielRPK) pic.twitter.com/dFkRjo9ZTD — cosmic (@cosmic_marvel) January 24, 2021

Wiemy, że film o Fantastycznej Czwórce powstaje, a za kamerą stanie Jon Watts i to właśnie w tej produkcji mielibyśmy ujrzeć spotkanie Tony’ego Starka z Reedem Richardsem (Pan Fantastic – do tej roli przymierzany jest John Krasinski). Trudno nie rozpatrywać tego cameo w ramach pomostu pomiędzy dotychczasowymi wydarzeniami, a zupełnie nowym okresem w MCU. Nie musi to jednak być ten sam Tony Stark, którego znamy – być może będzie to Tony Stark z innej Ziemi, na przykład tej samej, co Reed Richards. Wedle plotek Robert Downey Jr będzie zaproszony przez Marvela na rozmowę, w trakcie której przedstawiony zostanie mu pomysł na powrót jego postaci.

