Kiedyś było prościej. Chciało się mieć iPhone’a, to kupowało się iPhone’a. Był po prostu jeden telefon. Taka była filozofia Steve’a Jobsa — zależało mu na prostocie. Zależało mu na tym tak bardzo, że jedną z jego pierwszych decyzji po powrocie do Apple z banicji było drastyczne uszczuplenie oferty. Wyrzucił z niej wszystko, co uznał za zbędne. Jobs nie chciał, aby klient się zastanawiał który model wybrać. On miał wiedzieć, czy chce komputer, czy laptop i po prostu to kupić…ale to już przeszłość. Do oferty dołączy nowy model i mamy już przecieki na temat nazwy. Będzie to iPhone 12 Mini.

Teraz kiedy chcesz kupić nowy telefon z nadgryzionym jabłuszkiem na obudowie, musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy interesuje mnie tańszy model w starej obudowie (iPhone SE)? Czy jednak chce najnowszy model? Jeśli najnowszy to czy ramka ma być minimalnie grubsza, czy cieńsza? Cieńsza! Duży czy mały? A może jednak trochę grubsza ramka i taniej? Oferta Apple stała się tak skomplikowana, że potrzebna jest porównywarka, aby mieć szansę na podjęcie świadomej decyzji. iPhone 12 Mini jeszcze bardziej to utrudni.

Jak będzie wyglądać oferta Apple?

Telefony z numerkiem 12 wystąpią w aż czterech wariantach. Dwa flagowce z najwyższej półki (jakość i cena): iPhone 12 Pro Max oraz iPhone 12 Pro. Do tego będą dwa tańsze odpowiedniki. iPhone 12, a także nowy iPhone 12 Mini. Samo pisanie o tym to istna męka, a co dopiero rozeznać się w tym.