Powiedz nam jak mamy przetestować OPPO Reno4 Pro 5G i wygraj go dla siebie!

Druga rzecz, o której nie sposób nie wspomnieć to ładowanie. OPPO jest smartfonowym królem w tej kategorii i od lat wyznacza standardy. Nie inaczej jest tutaj. Standard SuperVOOC 2.0 to ładowanie z mocą 65 W. Od zera do setki osiągniemy w nieco ponad pół godziny.

To zupełnie zmienia sposób, w jaki korzystamy z telefonu. Koniec z nocnym trzymaniem go na kablu. Możecie podłączyć ładowarkę rano, idąc pod prysznic i to wystarczy, żeby na cały dzień o niej zapomnieć. Jeżeli miałbym wskazać najbardziej użyteczną innowację w smartfonach w 2020 roku to właśnie byłoby to ekstremalnie szybkie ładowanie.