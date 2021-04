Akumulator Tesla Powerwall 2 o pojemności 13.5 kWh sprzedawany jest od 2016 roku, a jego cena ostatnio systematycznie rośnie. W październiku zeszłego roku wzrosła z 6500 do 7000 USD, a w styczniu tego roku podniesiono ją do 7500 USD. Do tego należy doliczyć 1000 USD za sterownik oraz 3500 USD za montaż co w sumie daje 12 000 USD, czyli blisko 50 000 PLN w przeliczeniu na złotówki. W zamian za to mamy zapas prądu na około 2 dni, w zależności od tego do czego go używamy. Trzeba jednak pamiętać, że szczytowy pobór energii może wynieść maksymalnie 7 kW, więc nie możemy za bardzo szaleć. Według zapewnienie szefa Tesli, niedługo wartość ta wzrośnie do około 10 kW dzięki programowej aktualizacji.

Starting next week, Tesla Solar Panels & Solar Roof will only be sold as an integrated product *with* Tesla Powerwall battery — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2021

W pakiecie z rozwiązaniami do uzyskiwania energii ze słońca Powerwall 2 będzie jednak tańszy, w tej chwili Tesla automatycznie obniża kwotę o 1500 USD, co de facto niweluje ostatnie podwyżki. Same panele nie są jednak tanie, za instalację o mocy 4.08 kW trzeba zapłacić 8200 USD, czyli w przeliczeniu ~31 200 PLN. Wykonanie instalacji o takiej mocy w Polsce kosztuje około 20 000 PLN, więc różnica jest spora. Rośnie jeszcze bardziej, jeśli klient zdecyduje się na Solar roof. Dach zintegrowany z panelami fotowoltaicznymi podobnej mocy kosztuje około 20 000 USD.

Wygląda jednak na to, że chętnych na oba rozwiązania nie brakuje i Tesla od przyszłego tygodnia, będzie sprzedawała tylko pakiet panele + Powerwall. To w gruncie rzeczy bardzo dobre rozwiązanie, bo pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej na rachunkach za prąd. W Polsce oddając wyprodukowany prąd do sieci energetycznej, można później odzyskać tylko 80% tego co dostarczyliśmy. Mając baterię, która zasilana jest z paneli, nie tracimy nic. Warto jednak mieć na uwadze, że w Polsce w miesiącach jesienno-zimowych produkcja może być za mała, aby polegać tylko na panelach i baterii. Co innego w słonecznej Kaliforni.