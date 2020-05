AirPodsy Pro przy nich wyglądają przepięknie. Powerbeats Pro od Apple dostaną nowe kolory, które stanowczo nie urzekają

Zakup przez Apple Beats wciąż pozostaje jednymi z najgłośniejszych przejęć w tej branży. Duża w tym zasługa ceny, którą Apple musiało zapłacić za firmę. Mowa tu przecież o trzech miliardach dolarów. Ale to jeden z tych zakupów, które nie zniknęły po przejęciu — logo Beats wciąż nie zniknęło z urządzeń, a kolejne modele produktów pojawiają się regularnie. I jak na Apple przystało: regularnie też wyciekają szczegóły na ich temat, jeszcze przed oficjalnymi zapowiedziami. Tak też sprawy mają się z nowymi słuchawkami PowerBeats Pro, które już za kilka dni miałyby trafić do sprzedaży.

PowerBeats Pro w nowych kolorach w sprzedaży już za kilka dni?

O tym że nowe PowerBeats zmierzają do sklepów plotkuje się coraz intensywniej już od kilku tygodni — a nie dalej niż kilka dni temu pojawiły się informacje, że te trafiły do Federalnej Komisji Łączności. I choć prawdopodobnie w przypadku samych słuchawek zmieni się niewiele — by nie powiedzieć, że zupełnie nic, to doczekają się one nowego zestawu kolorów. W 2019 roku do nudnej czerni dołączyły leśna zieleń, kość słoniowa oraz granat. A najwyraźniej tym razem gigant z Cupertino stawia na delikatność i dużo „lżejsze” kolory. Wśród przecieków znalazły się pastelowe: róż (różowa chmurka), zieleń (jesienna zieleń) oraz błękit (błękit lodowca), a w bonusie jeszcze nieco bardziej intensywna czerwień (czerwień lawy). Na zrzutach które trafiły do sieci prezentują się następująco: