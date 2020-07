Przygotowując dla Was zestawienie nowości, które pojawią się w sierpniu na Netflix, natrafiłem na bardzo ciekawie zapowiadający się projekt o oryginalnym tytule „Project Power”. W Polsce będziemy się do niego odnosić pod tytułem „Power” i jest to ta ważniejsza składowa, bo treść produkcji jak najbardziej odnosi się do mocy. A nawet supermocy.

Kto wystąpi w filmie „Power”?

Film skupia się na detektywie z Nowego Orleanu oraz byłym żołnierzu, którzy starają się dopaść grupę odpowiedzialną za tworzenie i dystrybucję nietypowego narkotyku. Sprzedawane przez nich pigułki wyposażają klienta w supermoc – dzieje się to jednak losowo, bo dopiero po zażyciu pigułki staje się jasne, jakie dodatkowe możliwości dostanie dana osoba. Joseph Gordon-Levitt zagra wspomnianego detektywa, który ambitnie podchodzi do swoich obowiązków i nie chce dopuścić do upowszechnienia się narkotyku. Jamie Foxx wciela się w byłego wojskowego, który będzie starał się odzyskać córkę – ta znajduje się bowiem w samym centrum tych niekorzystnych wydarzeń.

Opublikowany chwilę temu zwiastun pokazuje, że będziemy mieli do czynienia z filmem akcji pełnym efektów specjalnych i widowiskowych scen. Oceniając samą zajawkę można napisać, że nie spodziewam się po tej produkcji niczego wybitnego, ale jeśli spełnione zostają podstawowe oczekiwania, to może okazać się bardzo miłym seansem, który wypełni luźne popołudnie czy wieczór.

Zwiastun „Power” – film z Jamiem Foxxem od Netflix

Za reżyserię odpowiadają Henry Joost i Ariel Schulman, a scenariusz napisał Mattson Tomlin. Film posiada kilka mroczniejszych i bardziej dramatycznych aspektów, ale nie zabraknie humoru, którego zapowiedź zobaczycie w poniższym zwiastunie. Premiera filmu „Power” na Netflix już 14 sierpnia.

