Od miesiąca jem jedzenie w proszku Powder Matter. Wciąż żyję i mam się dobrze

Zanim jednak zacznę, wyjaśnię kilka kwestii. Nie jestem dietetykiem, nie mam też hopla na punkcie jakości jedzenia. Staram się oczywiście spożywać dobre rzeczy, zwracając uwagę na makroskładniki, ale również to, jak na poszczególne produkty reaguje mój organizm. Od wielu lat „trzymam kalorie”, a co za tym idzie wagę, co kiedyś było dla mnie abstrakcją. Przed testami planowałem przerzucić się na kilka tygodni całkowicie na produkty Powder Matter – ostatecznie uznałem jednak, że to dla mnie za duża zmiana, nie potrzebuję jej, a tego typu posiłki zdecydowanie lepiej sprawdzają się jako dodatek, a nie bazowy sposób odżywania. Po miesiącu wciąż tak uważam.

Jakie produkty oferuje Powder Matter?

Na pierwszy ogień podstawa, czyli pakowane do dużych toreb jedzenie w proszku. Pewnie gdybym bardziej interesował się dietetyką, mógłbym jakoś dokładniej przyjrzeć się wartościom odżywczym poszczególnych produktów Powder Matter. Jak wynika z zapewnień producenta, nie ma tu miejsca na cukier, jest za to sporo białka – na porcję 100 gramów przypada aż 22 gramy protein pochodzących głównie z izolatu białka gryczanego i sojowego. Dla porównania – 100 gramów piersi z kurczaka to około 20-22 gramów białka – choć kaloryczność jest tu około 4x mniejsza niż porcji Powder Matter. Nie zmienia to jednak faktu, że dla części ćwiczących osób taka ilość białka może być bardzo dużym plusem, szczególnie jeśli nie są w stanie przejeść tak dużo mięsa (czy innych produktów) by dostarczyć organizmowi 2g białka na kilogram masy ciała. I tego typu szejk może się okazać na przykład dobrym posiłkiem po treningu, szczególnie po późnym powrocie z siłowni kiedy nie ma się już siły na normalne jedzenie.