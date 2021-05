Potwory i spółka wracają w nowym serialu Disney+! Mamy zwiastun!

Film z 2001 był jednym z większych hitów Pixara, a dwa lata później doczekał się nowej odsłony, która zaprezentowała nam ulubieńców Mike’a Wazowskiego i Sully’ego w okresie studiów. „Potwory i spółka” i „Uniwersytet potworny” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek, jaką dysponuje Disney, dlatego zapowiedzi stworzenia serii specjalnie dla Disney+ nikogo nie zaskoczyły. Do tej pory jednak nie wiedzieliśmy na jej temat zbyt wiele, ale to się zmienia.

O czym opowie serial Monsters At Work?

„Monsters At Work” („Potwory w pracy”?) pozwoli nam ponownie spotkać się z Mike’em i Sully’m, ale całość skupi się na nowej postaci Tylorze Tuskmonie. Akcja serialu rozgrywa się chwilę po tym, gdy Mike i Sully odkryli, że śmiech generuje dziesięciokrotnie więcej energii, niż krzyk. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Potwornym Tylor jest gotowy by zostać profesjonalnym Straszakiem, lecz w międzyczasie nastąpiła zmiana, więc zostaje przypisany do działu technicznego, gdzie będzie starał się wykombinować swoją nową rolę i to, jak rozśmieszać dzieci.

Zwiastun Mosnters At Work z Disney+

W obsadzie pojawiły się nowe nazwiska, ale w oryginalne usłyszymy ponownie pojawiają się Billy Crystal i John Goodman, jako Mike i Sully, natomiast dołączają do nich Mindy Kaling, Henry Winkler, Alanna Ubach oraz Lucas Neff. Możemy śmiało jednak zakładać, że w momencie premiery serialu w Polsce na Disney+ będziemy dysponować rewelacyjnym polskim dubbingiem i znów głosy podłożą Paweł Sanakiewicz (Sullivan) oraz Wojciech Paszkowski (Mike).

Data premiery została zaplanowana na 2 lipca, więc raczej mało prawdopodobne jest, by do tego czasu Disney+ pojawiło się w naszym kraju. Wciąż nieoficjalnie mówi się, że debiut nastąpi jesienią, a również wtedy w Polsce ma pojawić się HBO Max, które będzie platformą zastępującą HBO GO.