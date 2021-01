Post PC – czyli grzejemy serwery

Grzanie serwerów, na których stoją media technologiczne, biznesowe jest fajne. Gdy ludzie walą drzwiami i oknami do konkretnego wpisu – cieszy się chyba każdy twórca. Tyle, że w pewnym momencie pisanie o erze Post-PC stało się nie tylko metodą na rozgrzewanie serwerowni, ale na udowodnienie swojego „znawstwa”… które wynika z czytania kolejnych raportów firm analitycznych, które wskazują na spadki sprzedaży pecetów. Tylko wiecie co? Niedługo definicja peceta bardzo mocno się zdezaktualizuje (o ile jakaś spójna istnieje). ARM to przyszłość komputerów osobistych, czy się to nam podoba, czy nie. Mobilność ma oznaczać ultradługi czas pracy, odpowiednie ku temu osiągi urządzenia oraz prostą konstrukcję maszyny. Wydajnością, ARM niebezpiecznie zbliża się do x86 i Intel zwyczajnie ma pełno w zbroi. Do tego AMD mu dokopuje aż miło. Co się stało, Panie Intel?

Zarówno Gartner jak i IDC wskazują, że w 2020 sprzedaż pecetów urosła o ponad 10 procent w stosunku do roku poprzedniego. Można powiedzieć: „no, niezłe jaja – skąd się to wzięło”. I ja już Wam to mówię – odpowiedź jest bardzo prosta:

Pandemia wymusiła przejście na tryb pracy zdalnej – ci, którzy dotychczas korzystali z firmowego komputera, musieli przejść na własną maszynę (albo brali ją z pracy – to nieistotne). Jednak tego typu przejście oznacza czasami redefinicję priorytetów zakupowych. Albo ci ludzie posiadali przestrzałe maszyny, które przestały wystarczać nawet w zawodowych zastosowaniach, albo po prostu komputera osobistego nie mieli.

Pandemia i dzieci. Wiele młodych osób na świecie musiało przejść na tryb nauki zdalnej. Mechanizm powstawania potrzeby jest dokładnie taki sam jak w punkcie poprzednim. Wielkich zaskoczeń nie ma.

Maszyny do grania. Pandemia? Praca zdalna? Może warto ogarnąć wreszcie wymarzonego peceta do gier? Przecież mam więcej czasu. Tak mogli pomyśleć niektórzy.

Jeszcze raz odniosę się do mediów, które postanowiły uwiarygodnić proces rozkładu rynku pecetów. To jeszcze nie wszystkie argumenty za tym, które mówią, że to pojęcie można spokojnie wywalić na śmietnik. Chciałbym owe media serdecznie pozdrowić i cóż, życzyć lepszych prognoz. Mniej bezkrytycznych w stosunku do danych analitycznych (które również trzeba umieć czytać…).