Nie wychodzę z domu bez portfela, bo mi padnie bateria w telefonie

Naturalnie, ale nie jest to na tyle problematyczne, bym zamierzał z takiego portfela rezygnować. Używam też taga przy kluczach i sytuacja z przypadkowym wciśnięciem przycisku aktywującego dzwonek zdarza się dość regularnie. Po kilku latach uznałem, że z takimi przypadłościami takiej technologii należy się po prostu pogodzić. O tym, jak działają funkcje Bluetooth w portfelach Woolet przeczytacie w naszych poprzednich recenzjach. np. Woolet Glow czy Woolet 2.0.

Woolet JUICE Bifold z powerbankiem

Sam portfel Woolet JUICE Bifold wykonano ze skóry i wyposażono w sześć pionowych skrytek, cztery poprzeczne oraz dwie duże przegródki. Jedna z nich posiada zamek błyskawiczny i to właśnie tam zmieszczono złącza microUSB i USB. Pierwsze z nich służy do naładowania akumulatora schowanego w portfelu, a druga do podłączenia dowolnego przewodu, za pomocą które naładujemy smaartfon czy… no właśnie: czy do czegoś jeszcze będzie to przydatne?