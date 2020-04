Porsche wśród samochodów, jak Apple wśród smartfonów – radio z Car Play dla samochodów z lat 60-tych

Powrót do przeszłości

W ofercie firmy pojawiły się dwa modele Porsche PCCM (Porsche Classic Communication Management), dla starszych samochodów przeznaczony jest model w rozmiarze 1-DIN, do nowszych dwa razy większy. Mniejszy model zachował część elementów znanych z oryginalnych systemów, taki jak pokrętła i przyciski, ale uzupełniono go o 3,5-calowy, dotykowy ekran. Urządzenie oferuje obsługę cyfrowego radia w standardzie DAB+, nawigację, Bluetooth, USB, aux-in oraz slot na kartę SD. System jest zgodny z Apple CarPlay, choć niestety nie posiada opcji bezprzewodowej.

Porsche zapewnia, że urządzenia pasują do wszystkich 911, produkowanych od 1963 r. aż do modelu 993 z początku lat 90-tych, a także do pozostałych modeli takich jak na przykład 944, 928 czy 968.

O młodszych też nie zapomniano

Jeśli jesteś posiadaczem młodszego modelu Porsche, firma przygotowała dla Ciebie model w rozmiarze 2-DIN. Nazwano go Porsche PCM Plus i wyróżnia się dużym, 7-calowym ekranem. Urządzenie jest oczywiście zaprojektowane w ten sposób, aby pasowało do wnętrz i zoptymalizowane do współpracy z systemami anten, głośników, wzmacniaczy i nawigacji z tamtych modeli.

Większy model wspiera nie tylko Apple CarPlay, ale także Android Auto. Swoją drogą włodarze Porsche musieli chyba naczytać się komentarzy o iPhonie SE, z których wynika że użytkownicy Androida nie poważają mniejszych ekranów, skoro zdecydowali się na ten system tylko w większym modelu ;)

Porsche PCCM będzie kosztował około 1400 euro, PCM Plus to już wydatk 1600 euro. Nie są to małe kwoty, ale jak to się mówi, szlachectwo zobowiązuje. Poza tym jest to produkcja niskonakładowa i specjalizowana i nie sądzę żeby Porsche zarabiało na tym jakieś godne odnotowania przez księgowych kwoty. Zyskiem na pewno będzie to, że klienci docenią długoletnie wsparcie producenta i tym chętniej kupią kolejny model, świadomość tego mechanizmu przydałaby się także producentom z innych branż.