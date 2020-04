To jednak nie koniec, bo jak wynika ze słów szefa działy badań i rozwoju w Porsche – dr. Michaela Steinera, firma szykuje jeszcze jedną wersję Taycana, która będzie mogła cenowo rywalizować z Teslą Model S. W tej chwili Taycan 4S jest o około 100 000 PLN droższy niż Model S, więc pole do obniżki jest dosyć znaczne. Niestety pod względem funkcjonalnym tańszy Taycan też całkiem mocno ucierpi i raczej rywalem dla Tesli nie będzie. Chyba, że ktoś bardzo chce mieć Porsche i nie zważa na takie detale jak specyfikacja.

Nowy model będzie posiadał tylko jeden silnik napędzający tylną oś, a co za tym idzie będzie oferował mniejszą moc. Trudno powiedzieć jaką, bo możliwości tej jednostki są całkiem spore, w modelach Turbo jest ona w stanie wykrzesać z siebie nawet 455 KM. Wiele będzie zależało od pakietu baterii, którego wielkości nie znamy, a wygląda na to, że może on być nawet mniejszy niż w modelu 4S. Porsche najtańszy wariant zamierza najpierw wprowadzić do oferty w Chinach, w Europie pojawi się prawdopodobnie dopiero w 2021 roku.

źródło: Car