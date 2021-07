Porsche Taycan sprzedaje się w tym roku lepiej niż Tesla Model S

Taycan tuż za podium w Porsche

Porsche pochwaliło się, że pierwsza połowa 2021 roku była dla marki rekordowa pod względem sprzedaży. Firma dostarczyła do klientów 153 656 samochodów, o 31% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najpopularniejsze modele w ofercie to oczywiście 911… żartowałem, to oczywiście SUVy. Cayenne sprzedało się w liczbie 44 050 sztuk, a Macan niewiele mniej bo 43 618 sztuk. Dopiero na trzecim miejscu jest model 911, który znalazł 20 611 nabywców.

Tuż za podium uplasował się natomiast Taycan z wynikiem 19 822 sztuk, co oznacza, że Porsche w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku sprzedało niemal tyle samo sztuk elektrycznego supersamochodu, co w całym 2020 roku. To także oznacza, że Taycan sprzedaje się niemal tak dobrze jak Tesla Model S, mimo, że jest od niej wyraźnie droższy. Wygląda na to, że rynek luksusowych i drogi samochodów ma się całkiem dobrze, a można oczekiwać, że po premierze Taycana Cross Turismo, wskaźniki sprzedaży jeszcze wzrosną.