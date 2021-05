Cena Porsche Taycan 4 Cross Turismo („najsłabsza” wersja… 476 KM) startuje od 436 tys. zł. To oczywiście punkt wyjścia. Dodatki, jak i mocniejsze wersje, potrafią tę cenę znacząco podbić. Cross Turismo w analogicznej wersji wyposażenia (przypominam, że ma on w standardzie pneumatyczne zawieszenie oraz m.in. powiększony zestaw akumulatorów Performance Plus) jest droższy od „zwykłego” Taycana zaledwie o kilka-kilkanaście tys. zł. Przy tych kwotach, to bez większego znaczenia.