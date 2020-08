Hybrydowa ofensywa – Panamera 4S E-Hybrid

Panamera była już dostępna w wersji hybrydowej, ba topowa odmiana Turbo S E-Hybrid była do tej pory najmocniejsza w ofercie Porsche. Teraz jednak zaczynamy od niższego pułapu, a sam napęd został poważnie przeprojektowany. Jego pierwsza odsłona to 4S E-Hybrid z silnikiem V6 o pojemności 2.9 litra i mocy 440 KM oraz elektrycznym oferującym 136 KM, co w sumie przekłada się na moc całego układu na poziomie 560 KM, przy 750 Nm momentu obrotowego. Co jednak ważniejsze Porsche zwiększyło pojemność baterii z 14,1 do 17,9 kWh co pozwoli na przejechanie w trybie bezemisyjnym nawet 54 km. Odbyło się to bez negatywnego wpływu na miejsce dostępne w kabinie i bagażniku samochodu. Na osiągi też nie ma co narzekać, sprint do 100 km/h potrwa 3,7 sekundy, a prędkość maksymalna to niemal 300 km/h. W przyszłości powinny pojawić się jeszcze mocniejsze odmiany.