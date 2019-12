Standardowy Macan wyposażony jest w silnik o pojemności 2 litrów i mocy 245 KM. W wersji S silnik ma pojemność 3 litrów oferując moc nieco ponad 350 KM. W GTS znajdziemy natomiast ten sam motor co we wersji Turbo, czyli podwójnie doładowany V6 o pojemności 2,9 litra. W modelu GTS rozwija on moc 380 KM i oferuje aż 520 Nm momentu obrotowego (w Turbo moc rośnie do 440 KM). Wraz z nowym silnikiem mamy też nową, dwusprzęgłową przekładnię automatyczną PDK, która ma być jeszcze szybsza niż wcześniej. Przyśpieszenie do 100 km/h ma trwać zaledwie 4,7 sekundy, a prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 261 km/h.