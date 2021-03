OnePlus 9 wygląda ciekawie na tle konkurencji

Zacznijmy od tańszego modelu, czyli OnePlus 9. Główne różnice względem modelu Pro to nieco inny zestaw aparatów, mniejsza rozdzielczość i wielkość ekranu, a także brak certyfikacji IP68. Nie są to jednak braki, które byłyby dyskwalifikujące, a moje pierwsze testy tego modelu pokazują, że może to być bardzo ciekawa alternatywa dla innych „prawie-flagowców”. OnePlus 9 wreszcie nie odstaje pod względem aparatu i spora w tym zasługa współpracy z Hasselbladem. Obiektyw i matryca to nie wszystko, w smartfona duże znaczenie ma także obróbka zdjęcia dokonywana przez oprogramowanie i tutaj widać największy postęp.

Poza tym to nadal nadal mamy tutaj dostęp do topowych podzespołów, dużej baterii, a nawet ładowania bezprzewodowego, więc trudno wytknąć temu modelowi jakieś wady. Na tle bezpośrednich konkurentów wygląda bardzo dobrze i już na starcie jest najtańszy, co też pewnie jest istotny argumentem.

OnePlus 9 Samsung Galaxy S21 Xiaomi Mi 11 iPhone 12 OS Oxygen OS (Android 11) Android 11 (One UI) Android 11 (EMUI 12) iOS 14 Wyświetlacz 6.55 cala, OLED 6.2 cala, OLED 6,81 cala, OLED 6.1 cala, OLED Rozdzielczość 2400 x 1080 2400 x 1080 3200 x 1440 2532 x 1170 Odświeżanie 120Hz 120Hz 120 Hz 60Hz Wymiary [mm] 74.2 x 160 x 8.7 71.2 x 151.7 x 7.9 74.6 x 164.3 x 8.1 71.5 x 146.7 x 7.4 Waga 192g 171 g 196 g 164 g Bateria 4,500 mAh 4,000 mAh 4600 mAh 2,815 mAh Procesor Snapdragon 888 Snapdragon 888 / Exynos 2100 Snapdragon 888 A14 Bionic RAM 8 / 12 GB 8 GB 8 / 12 GB 4 GB Pamięć 128 / 256 GB 128 / 256 GB 128 / 256 GB 64 / 128GB / 256 GB Porty USB-C USB-C USB-C Lightning Aparaty 48MP (f/1.8, all-Pixel AF, 1.12μm) 12MP (f/1.8, OIS, Dual Pixel AF, 1.8µm) 108 MP (f/1.9, OIS, 0.8µm) 12MP (f/1.6, OIS, Dual Pixel AF, 1.4µm) 50MP (f/2.2) ultrawide 12MP (f/2.2, 1.4µm) ultrawide 13 MP (f/2.4, 1.12µm) ultrawide 12MP (f/2.4) ultrawide 2MP monochrome 64MP (f/2.0, OIS, 0.8µm) 3X hybrid optic telephoto 5 MP (f/2.4, 1.12µm) macro Przedni aparat 16MP(f/2.4) 10MP (f/2.2, autofocus) 20 MP (f/2.2) 12MP (f/2.2) Biometria Czytnik pod ekranem, rozpoznawanie twarzy Czytnik pod ekranem, rozpoznawanie twarzy Czytnik pod ekranem Face ID Wodoodporność Nie IP68 Nie IP68 Ładowanie bezprzewodowe Tak Tak Tak (50 W) Tak Obsługa 5G sub-6GHz mmWave, sub-6GHz sub-6GHz mmWave, sub-6GHz Cena 3349 PLN 3899 PLN 3699 PLN 3999 PLN

OnePlus 9 Pro też nie ma się czego wstydzić

Równie atrakcyjnie prezentuje się OnePlus 9 Pro, owszem jest już stosunkowo drogi bo wyceniony został na ponad 4000 PLN, ale patrząc na topową konkurencję, nie ma za bardzo do czego się przyczepić. Ekran w wysokiej rozdzielczości z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz, świetny zestaw aparatów, szybka pamięć, duża bateria i szybkie ładowanie, zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe. Za kilka dni Paweł zaprezentuje wam swoją recenzję i pewnie znajdzie jakieś wady, ale obstawiam, że nie będzie ich wiele.

OnePlus 9 Pro Samsung Galaxy S21 Ultra OPPO Find X3 Pro iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max OS Oxygen OS (Android 11) Android 11 (One UI) ColorOS 11 (Android 11) iOS 14 iOS 14 Wyświetlacz 6.7 cala, OLED 6.8 cala OLED 6.7 cala, OLED 6.1 cala, OLED 6.7 cala, OLED Rozdzielczość 3216 x 1400 3200 x 1440 3216 x 1400 2532 x 1170 2778 x 1284 Odświeżanie 120Hz 120Hz 120Hz 60Hz 60Hz Wymiary [mm] 73.6 x 163.2 x 8.7 75.6 x 165.1 x 8.9 74 x 163.6 x 8.26 71.5 x 146.7 x 7.4 78.1 x 160.8 x 7.4 Waga 197 g 229 g 193 g 189 g 228 g Bateria 4,500 mAh 5,000 mAh 4500 mAh 2,815 mAh 3,687 mAh Procesor Snapdragon 888 US: Snapdragon 888 Snapdragon 888 A14 Bionic A14 Bionic RAM 8 / 12 GB 12 / 16GB 12 GB 6 GB 6 GB Pamięć 128 / 256 GB 128 / 256 / 512 GB 256 GB 128 / 256 / 512GB 128 / 256 / 512GB Porty USB-C USB-C USB-C Lightning Lightning Aparaty 48MP (f/1.8, OIS, all-pixel AF, 1.12 μm) 108MP (f/1.8, OIS, 0.8µm) 50MP (f/1.8, OIS, all-pixel AF) 12MP (f/1.6, Dual Pixel AF, OIS, 1.4µm) 12MP (f/1.6, Dual Pixel AF, IBIS) wide 50MP (f/2.2) ultrawide 12MP (f/2.2, Dual Pixel AF, 1.4µm) ultrawide 50MP (f/2.2) ultrawide 12MP (f/2.4) ultrawide 12MP (f/2.4) ultrawide 8MP (f2.4, OIS) 3.3X telephoto 10MP (f/2.4, OIS, Dual Pixel AF, 1.22µm) 3X optical telephoto 13MP (f.2.4) 5x hybrid-optical telephoto 12MP (f/2.0, OIS, 1.0µm) 2X telephoto 12MP (f/2.2, OIS, 1.0µm) 2.5X telephoto 2MP monochrome 10MP (f/4.9, OIS, Dual Pixel AF, 1.22µm) 10X optical telephoto 3MP (f/3) 60x magnification microlens Przedni aparat 16MP(f/2.4) 40MP (f/2.2, autofocus) 32MP (f/2.4) 12MP (f/2.2) 12MP (f/2.2) Biometria Czytnik pod ekranem, rozpoznawanie twarzy Czytnik pod ekranem, rozpoznawanie twarzy Czytnik pod ekranem, rozpoznawanie twarzy Face ID Face ID Wodoodporność IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Ładowanie bezprzewodowe Tak Tak Tak Tak Tak Obsługa 5G mmWave / sub-6GHz mmWave / sub-6GHz sub-6Ghz mmWave / sub-6GHz mmWave / sub-6GHz Cena 4299 PLN 5749 PLN ~5300 PLN 5199 PLN 5699 PLN

Z jednej strony może nas cieszyć, że OnePlus przestał już tylko doganiać konkurencję, ale z drugiej strony te smartfony przestały być już okazjami jak w poprzednich latach. Jeszcze OnePlus 7T kupowałem za niespełna 2000 PLN kilkanaście tygodni po premierze, OnePlus 9 kosztuje już wyraźnie ponad 3000 PLN, czyli o ponad 50% więcej. Czy warto tyle dopłacić? Na to pytanie odpowiem wam za kilka dni w recenzji tego modelu. Jedno jest pewne, seria 9 sprzedaje się znacznie lepiej niż seria 8 ;-).