Na tegorocznym Blizzconie najbardziej ekscytującą wiadomością była bez wątpienia zapowiedź Diablo 2 Resurrected, czyli podrasowanej wersji kultowego, klasycznego Diablo 2. Pokazany materiał napawał optymizmem, w sieci pojawiło się właśnie bezpośrednie porównanie obu gier. Jednocześnie widać jaką pracę włożyło odświeżające grę Vicarious Visions.

Na trwającym 8 minut materiale można zobaczyć dokładnie te same lokacje, co jasno pokazuje na jakie zmiany i ulepszenia mamy się nastawiać. Trudno powiedzieć, by odświeżone Diablo 2 prezentowało poziom graficzny czy gameplay’owy aktualnych produkcji, ale nie traktuję tego jako minusa. Wręcz przeciwnie, całkowite przemodelowanie gry byłoby bezsensowne i na pewno spotkało się z falą krytyki. Tymczasem zmiany są znaczące, ale udało się zachować ducha oryginalnej produkcji. A to przecież nam wszystkim chodzi – by przeżyć tę niesamowitą przygodę jeszcze raz trochę inaczej, ale w tym samym stylu. Muszę przyznać, że dawno nie czekałem tak na remake/remaster i cicho liczę na to, że tegoroczna data premiery nie będzie odległa. I oby nie popełniono tych samych błędów, co w Warcraft III Reforged, bo choć bardzo czekałem na ten tytuł to nie jestem w stanie powiedzieć, że spełnił wszystkie moje oczekiwania.

Nie ukrywam, że mocno czekam również na mobilne Diablo Immortal. Doskonale rozumiem rozczarowanie platformą, ale po wielu godzinach spędzonych z wersją alfa mogę z czystym sumieniem napisać, że zapowiada się świetna gra.