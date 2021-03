Aby uniknąć podejrzenia, że moje wybory produktów na Allegro.pl były tendencyjne, wybierałem tylko te z oznaczeniem – Super Cena, a więc z ceną najniższą danego dnia na całej platformie. Gwarantuje to samo Allegro monitorując te ceny na swojej platformie raz dziennie, więc myślę, że będzie to sprawiedliwe porównanie.

Wybrałem po dwa produkty z popularnych podkategorii produktów elektronicznych – smartfony, laptopy i telewizory.

Porównanie cen smartfonów na Allegro.pl i Amazon.pl

Smartfon CAT S42

Smartfon Smartfon CAT S42 dostępny jest do kupienia w oficjalnym sklepie Allegro w najniższej cenie 1 047,90 zł. Mamy tu darmową dostawę w ramach Allegro Smart! i to zarówno w opcji dostawy do Paczkomatów czy Punktów Odbioru jak i przez kuriera. Do tego opcja rozłożenia na raty 0% i płatność w ramach środków przyznanych w Allegro Pay, a przewidywany czas dostawy ustalono na najbliższy piątek.

Ten sam model smartfona na Amazon.pl kupimy za 998,00 zł (50 zł taniej niż na Allegro), po obniżce z kwoty 1 163,84 zł. Dostawa darmowa, z czasem dostawy również na piątek.

Realme 6

Drugi ze smartfonów w naszym porównaniu Realme 6 na Allegro kosztuje obecnie 1 090,75 zł. Darmowa dostawa dla subskrybentów Allegro Smart, a dla mieszkańców Warszawy dostawa może być zrealizowana dziś.

Z kolei na Amazon.pl kupicie tego samego smartfona za 899,00 zł, czyli już o prawie 200 zł taniej niż na Allegro, do tego podobnie jak w poprzednim modelu standardowo darmowa dostawa na pojutrze.

Porównanie cen słuchawek na Allegro.pl i Amazon.pl

Sony MDR-7506

Słuchawki Sony MDR-7506 kupimy aktualnie za 440,00 zł, warunki dostawy są identyczne jak w poprzednim produkcie. Sprawdźmy za ile kupimy ten sam model na Amazon.pl.

W tym przypadku na Amazon.pl jest nieco drożej (o 30 zł) – 469,05 zł. Do tego musimy czekać na ich dostawę aż 7 dni. Na Allegro z kolei, moglibyśmy cieszyć się tym zakupem już w tym tygodniu.

Jabra Evolve 20

Drugie z porównywanych słuchawek, Jabra Evolve 20 na Allegro kupimy za 179 zł ze standardową dla sklepu Allegro obsługą.

Natomiast na Amazon.pl dostępne są one w cenie 165,78 zł, po obniżce z 219 zł.

Porównanie cen laptopów na Allegro.pl i Amazon.pl

Surface Pro 7

Na koniec zdecydowanie wyższa półka cenowa, czyli laptopy. Tu już przewaga rodzimej platformy Allegro.pl jest wyraźna, przynajmniej w przypadku laptopa Surface Pro 7. Dostępny on jest w cenie 4 261,08 zł.

Na Amazon.pl ten sam model wyceniony został na 4 704,76 zł, czyli prawie 450 zł drożej niż na Allegro.

Lenovo Ideapad 5

Nieco gorzej wypada Allegro.pl w przypadku laptopa Lenovo Ideapad 5, który kosztuje na tej platformie 2 754,96 zł.

Na Amazon.pl kupimy ten sam sprzęt o ponad 50 zł taniej za 2 699,00 zł. W obu przypadkach laptop ten sprzedawany jest bez systemu.

W ten sposób, obierając jedyne kryterium najniższej ceny na Allegro – na 6 wybranych do porównania produktów, 4 z nich były tańsze na Amazon.pl. To oczywiście niczego nie przesądza, ale pokazuje, iż Amazon.pl będzie dostosowywał ceny na swojej platformie w Polsce do warunków panujących w naszym kraju. Taka konkurencja na polskim rynku powinna dobrze odbić się na klientach kupujących na Allegro.pl, w kontekście niższych cen na tej platformie w najbliższym czasie.