Porównaj swoje wynagrodzenie z wypłatami CEO największych firm technologicznych

O tym że prezesi największych firm zarabiają krocie — wiedzą wszyscy. Nie bez powodu Jeff Bezos jest jednym z najbogatszych ludzi na tej planecie. Ekipa SimpleTexting przyjrzała się podsumowaniom 2019 roku i stworzyła kalkulator, w którym uwzględniła wynagrodzenia piętnastu najlepiej zarabiających CEO w branży technologicznej. Uwzględniła tam zarówno podstawę, jak i wszelkiej maści bonusy (zarówno te wypłacane w gotówce, jak i w akcjach). Raptem kilka kliknięć dzieli Was od porównania Waszych rocznych przychodów, od przychodów największych w branży technologicznej. Ostrzegam robicie to na własną odpowiedzialność.

Kalkulator który pozwoli porównać zarobki z największymi w branży tech

Narzędzie to idealne w swojej prostocie — ot, kalkulator jak kalkulator. Tym co go wyróżnia na tle konkurencji są jednak zgromadzone tam dane, z którymi możemy porównać wprowadzane przez nas wartości. Na potrzeby poniższych zrzutów wziąłem średnie wynagrodzenie w roku 2019 (według GUS: 4918,17 zł brutto). Pomnożyłem je x12, a następnie przewalutowałem na USD po dzisiejszym kursie. W delikatnym zaokrągleniu daje to 15 800 USD rocznie. Tim Cook zarabia tyle w 66,44 minuty. I, jasne, to porównanie robione jest z ogromnym przymrużeniem oka — i w gruncie rzeczy nie ma najmniejszego sensu. Bo średnia płaca w Polsce nijak ma się do płacy wielu mieszkańców kraju, realia są inne i przewalutowania też. Ale te wszystkie abstrakcyjne liczby można w miarę porównać i… rozłożyć ręce nad tymi kosmicznymi kwotami. Bo nie da się ukryć, że nie ważne którego z prezesów weźmiemy pod lupę, wygląda to masakrycznie. Poniżej przykłady ze wspomnianymi już: Timem Cookiem oraz Jeffem Bezosem: