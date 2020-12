Ogromne zmiany na Pornhub: ograniczenia pobierania, dokładna moderacja i narazie treści tylko od partnerów

Pornhub jest niewątpliwie jedną z największych stron poświęconych materiałom dla dorosłych. Serwis znany jest z popularnych kampanii promocyjnych (wystarczy wspomnieć chociażby jesienne sprzątanie czy promocję sztuki w formie premier pełnometrażowych filmów dokumentalnych) — no i nie ma co ukrywać. To po prostu rozpoznawalna marka. Od lat serwis działał na tych samych zasadach, ale w związku z oskarżeniami New York Times (czerpanie zysków z materiałów umieszczonych bez zgody, nagrań ukazujących gwałt, stosunek z osobami niepełnoletnimi czy tzw. revenge porn) portal wprowadza nowe zasady. Wszystko po to, by lepiej chronić użytkowników.

Większości materiałów z Pornhub już nie pobierzecie. Dodawanie tylko dla zweryfikowanych

Charakter serwisu w najbliższym czasie może się znacznie zmienić, a wszystko to przez wprowadzane zmiany. W swoim najświeższym oświadczeniu administracja serwisu przedstawiła nowe zasady. W obliczu zmian które wprowadzone zostaną w nowym roku — aktualnie wysyłać treści do serwisu mogą tylko uczestnicy programu płatnego modelingu. Na początku 2021 ma pojawić się nowy sposób weryfikacji. Treści do serwisu dodawać będą mogli wyłącznie zidentyfikowani użytkownicy.

Ale kwestie dodawania nowych materiałów to jeszcze nie wszystko — Pornhub kończy także z opcją pobierania treści udostępnianych w serwisie. No, przynajmniej lwiej części z nich — bowiem wciąż można do pamięci urządzenia ściągać płatne materiały udostępniane w ramach zaufanych partnerów. Nowa technologia ma także pozwolić na wykrywanie treści usuniętych z serwisu — kiedy ktoś spróbuje dodać je ponownie, powinny zostać automatycznie zdjęte. Gigant zapowiada także dużo większą moderację treści i wykorzystanie nowych technologii, które będą go w tej walce wspierać.

