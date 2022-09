Pornhub odfiltruje nieletnich lub zostanie zablokowany. Francuski regulator robi porządek z serwisami +18

Pornografia w sieci jest dostępna na wyciągnięcie ręki od zarania dziejów, bo wszyscy wiedzą, że pogoń za regulowaniem tak ogromnego biznesu jest jak walka z wiatrakami. Francuzi uważają jednak, że nadeszła pora na odcięcie nieletnim dostępu do treści dla dorosłych i to w trybie natychmiastowym. Na celowniku francuskich organów znalazło się pięć popularnych serwisów pornograficznych.

Porno dla dorosłych albo wcale

W grudniu 2021 roku francuskie stowarzyszenie praw dziecka złożyło skargę do krajowego regulatora mediów Arcom z żądaniem udowodnienia blokowania treści dla dorosłych użytkownikom poniżej 18 roku życia. Lokalne ustawodawstwo zabrania wyświetlania treści nieletnim od lipca 2020 roku, jednak w praktyce mało kto do wytycznych się stosował. Arcom obrał za cel pięć najpopularniejszych stron porno we Francji: Tukif, Xhamster, Xnxx i Xvideos oraz Pornhub.

Od roku urzędnicy obserwowali poczynania właścicieli platform, lecz żaden z nich nie potraktował poważnie prośby o wprowadzenie faktycznych blokad dla osób niepełnoletnich. Blokady mogą więc zostać nałożone na wymienione serwisy i to nie tylko w przypadku nieletniej młodzieży, ale także wszystkich innych użytkowników. Arcom złożył wniosek do francuskiego sądu o nakaz zablokowania dostępu do stron pornograficznych przez krajowych dostawców usług internetowych (np. Orange, Free). Warunkiem zezwolenia na dalsze funkcjonowanie ma być gwarancja wprowadzenia skutecznych metod weryfikacji wieku widza.

Przedstawiciele wezwanych na dywanik podmiotów porno bronili się na wtorkowej rozprawie argumentem o prawie niezgodnym z konstytucją. Uważali także, że sąd nie jest upoważniony do orzekania w tej sprawie. Na początku października odbędzie się kolejna rozprawa, na której sąd ogłosi, czy może podjąć ostateczną decyzję, czy też musi przekazać sprawę do sądu apelacyjnego.

Prawnik MG Freesites – firmy odpowiadającej za Pornhub – stwierdził, że weryfikacja wieku jest niemożliwa od strony prawnej i technicznej. Arcom uważa zaś, że z perspektywy organu nadzorczego rozwiązanie jest jedno – serwisy porno muszą dostarczyć darmowy i niezawodny system blokady nieletnich. Wszystko wskazuje więc na to, że zapowiada się ciężka batalia sądowa.

