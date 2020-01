Fabuła na Pornhubie jest nieistotna? On się z tym nie zgadza i idzie do sądu

Od lat żartuje się na temat wciągających fabuł w filmach dla dorosłych. To już taka klasyka, która chyba nikogo nie śmieszy, ale co jakiś czas gdzieś się tam jeszcze przewija. Okazuje się jednak, że nie do końca jest to prawdą. Niesłyszący Yaroslav Suris postanowił walczyć o swoje i… pozwał Pornhub za brak napisów dla niesłyszących w serwisie. Według niego — narusza to amerykańską ustawę o niepełnosprawności.

Suris jest jednym z abonentów Pornhub — i, jak twierdzi w sądowych dokumentach, przez brak napisów dla niesłyszących nie udało mu się poznać fabuły z całego zestawu oglądanych tam filmów, bo zabrakło transkrypcji dialogów. Podzielił się on nawet całym zestawem tytułów filmów, z którymi miał taki problem, wśród nich m.in. Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew, Sexy Cop Gets Witness to Talk, Daddy4k, oraz Allison comes to Talk About Money to Her Boys’ Naughty Father. Listę wklejam jako ciekawostkę, może Yaroslav nie jest jedynym, któremu to wyraźnie przeszkadza.

Czego domaga się pozywający Pornhub? Przede wszystkim: dodania napisów. Poza tym jednak ma nadzieję na pieniężne odszkodowanie, które wynagrodzi mu „szkody” — nie jest jednak znana suma, jakiej domaga się od giganta. A jak na tę sprawę reagują sami zainteresowani?

Chociaż ogólnie nie komentujemy aktywnych procesów sądowych, chcielibyśmy skorzystać z okazji i wskazać, że mamy specjalną kategorię z filmami okraszonymi napisami dla niesłyszących.

Jestem bardzo ciekawy jak to się skończy. Prawdopodobnie obie strony prędzej czy później dojdą do porozumienia, ale bardziej interesuje mnie kwota, dzięki której uda się załagodzić ten spór.

Źródło