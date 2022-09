Pornhub wylatuje z Instagrama. Tym razem na dobre

Na początku miesiąca konto najpopularniejszej platformy z filmami dla dorosłych zostało oficjalnie usunięte z Instagrama. Pornhub wielokrotnie naruszał regulamin serwisu, bawiąc się z moderacją w kotka i myszkę. Wygląda na to, że miarka chyba się przebrała, bo Pornhub z medium należącego do Meta po raz kolejny wyleciał z hukiem. Tym razem na stałe.

Słuszna decyzja czy podwójne standardy?

Tego, jakie treści znajdują się na Pornhubie nie trzeba chyba nikomu przybliżać. Pornografia średnio pasuje do platformy społecznościowej, z której korzystają także nieletni (choć patrząc na konta niektórych influencerek, zastawiam się czy aby na pewno nie pomyliły serwisu) dlatego też moderacja Instagrama często wojowała z Pornhubem usuwają treści i przesyłając ostrzeżenia. Na początku września Meta usunęła profil PH z bliżej nieokreślonych przyczyn, choć właściciele strony z filmami +18 zarzekali się, że nie doszło do złamania regulaminu. Teraz administracja wytoczyła ciężkie działa i postanowiła raz na zawsze zamknąć przed Pornhubem drzwi.

Jak donosi The New York Post, portal miał wielokrotnie naruszyć zasady platformy, a w ostatnim czasie zachęcać do opuszczania Instagrama i przenoszenia się na portal dla dorosłych, co Meta potraktowała jako nagabywanie seksualne. Przelało to czarę goryczy i skończyło się permanentnym banem dla Pornhuba, który pożegnał się ze swoim profilem na zawsze. Wywołało to oburzenie nie tylko właścicieli serwisu, ale także społeczności aktorów i aktorek porno. Pornhub opublikował na Twitterze otwarty list – podpisany przez dziesiątki ludzi z branży – w którym nazywa zaistniałą sytuację niesprawiedliwym i szkodliwym dla marki ruchem.

Decyzja wydaje się kontrowersyjna zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Instagram nie ma absolutnie żadnego problemu ze zdjęciem wyeksponowanych pośladków Kim Kardashian, które widziały setki milionów obserwatorów, czego Pornhub nie omieszkał wypomnieć serwisowi należącemu do Meta. Podwójne standardy i faworyzowanie influencerów czy może faktycznie Instagram chce odciąć się od treści porno? Zapewne wyjaśnienie tej sytuacji leży pośrodku.

