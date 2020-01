Pornhub jest już gotowy na blokadę porno w Polsce (i innych krajach)

Dla przypomnienia, sieć Tor zapobiega analizie ruchu sieciowego, zapewniając użytkownikom prawie anonimowy dostęp do zasobów. Działa na bazie tak zwanych routerów cebulowych i trasowania cebulowego gdzie wiadomości wysyłane są z warstwami szyfrowania – tak jak warstwy cebuli, skąd wzięła się nazwa.Użytkownik pozostaje w takiej sieci anonimowy, ponieważ każdy z serwerów odkrywa niejako pojedynczą warstwę i tylko pojedynczy serwer zna jego lokalizację.

Przeczytaj też: Za co pokochałam markę Pornhub?

Pornhub zapewnia, że przeglądając zasoby serwisu w ten sposób, widz pozostaje w pełni anonimowy. A zapewnienie prywatności to ostatnio jeden z głównych celów dystrybutora treści. W 2018 roku Porhnub zapowiedział uruchomienie darmowego VPN, którego celem było zapewnienie większej prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników serwisu. Podobnie z płatnościami sieciową walutą. Sieć obiegła właśnie informacja, że Pornhub otrzymał wsparcie kryptowaluty Tether (USDT) na blockchainie TRON po tym, jak niedawno PayPal wycofał się ze wsparcia serwisu swoją metodą płatności. Tether to w tej chwili szósta największa krytpowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej.

If you’re on @Pornhub, stop what you’re doing. #USDT is now an option for models on Pornhub! Pornhub is using USDT-TRON to support models seeking payment solutions. This is a brilliant way to support the victims of centralized payment platforms like PayPal. #TRON #TRX https://t.co/qwpMf0LgmS

— Justin Sun (@justinsuntron) January 22, 2020