Poradniki, prezentacje, a nawet standup – to wszystko najlepiej tworzyć we Threadit

Kilkanaście tygodni temu zainteresowałem się usługą Threadit, którą uruchomiło Google. Po zapoznaniu się z postem na blogu i obejrzeniu filmiku promocyjnego byłem zachwycony – Threadit wyglądał na idealne narzędzie do tworzenia prezentacji, poradników i tym podobnych materiałów, które wyślemy współpracownikom lub znajomym. Wszystko opiera się bowiem o web aplikację, która może nagrywać obraz z kamery, dźwięk z mikrofonu, przechwyci zawartość ekranu, a później to wszystko zapakuje w schludną prezentację do odtworzenia.

Threadit ewidentnie powstał w erze home office’u

Pomysł na Threadit nie wziął się z powietrza. To dość oczywista odpowiedź na erę home office’u, gdy nie możemy wygodnie czegoś komuś wytłumaczyć lub pokazać – nawet na wideorozmowie czy w komunikatorze. Threadit to wyjście naprzeciw problematycznym sytuacjom, gdy nie wiemy też, za pomocą jakiego narzędzia (komunikatora) przekazać uniwersalną wiadomość. Zamiast robić to wielokrotnie, wystarczy przygotować materiał i wygenerować link do niego.

