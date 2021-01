Apple na szarym końcu rankingu, w którym zwycięzca może być tylko jeden

O tym, jak nasycony i trudny jest rynek VOD w USA najlepiej świadczą statystyki, które wyraźnie pokazują, że młode serwisy VOD mają naprawdę pod górkę. Obecne od wielu lat w USA Netflix, Prime Video i Hulu przodują w rankingu i choć układ w czołówce może się zmieniać, to jedynie Disney+ ze względu na niezwykle silny katalog z najpopularniejszymi tytułami na świecie zdołało znacząco zmniejszyć stratę.Według danych serwisu JustWatch (za pośrednictwem 9to5mac) Disney+ może pochwalić się już 13% udziałem w rynku w USA i depcze po piętach Hulu, którego udział wynosi 14%. Drugie miejsce na podium należy do Prime Video z 22%, a na czele wciąż znajduje się Netflix cieszący się 31% udziałem (to blisko 1/3 rynku).

A gdzie takie nazwy jak HBO Max, Peacock czy Apple TV+? W dokładnie takiej kolejności zamykają one stawkę z odpowiednio 9%, 6% i 3% udziałami. Z jednej strony platformie HBO udało się dość szybko uzyskać taki wynik, ale biorąc pod uwagę wieloletnią obecność samej marki na rynku, raczej spodziewałbym się lepszych rezultatów.Najświeższy w stawce Peacock od NBCUniversal, działający od kwietnia 2020 roku, zdołał wyprzedzić obecne prawie pół roku dłużej na rynku Apple TV+, co prawdopodobnie zawdzięczane jest przede wszystkim odzyskaniem praw do takich klasyków jak „The Office” czy „Parks and Recreation”, do których widzowie regularnie powracają. Dużą rolę odegrał też na pewno fakt, że Peacock ma ofertę bezpłatną z reklamami.

Spoglądając na tak zapełniony i zróżnicowany rynek trudno byłoby mi wskazać przestrzeń, gdzie znalazłoby się miejsce na jeszcze jedną platformę, a takowa właśnie została zapowiedziana. W marcu tego roku ruszy Paramount+ będące nowym wcieleniem usługi CBS All Access. Po fuzji firm katalog serwisu zostanie znacząco poszerzony, a nowa nazwa będzie lepiej odzwierciedlać jego zawartość. Oprócz własnych seriali CBS, jak „Star Trek: Discovery” czy „Star Trek: Picard” (obydwa w Polsce oglądamy na Netflix) będzie oferować szeroką listę filmów z portfolio Paramountu. Usługa ruszy w USA, Ameryce Południowej, w krajach skandynawskich, Australii, a także Kanadzie. Dalsze plany nie są znane, ale szanse na pojawienie sie jej w Europie są raczej nikłe.

