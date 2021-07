Przydatną opcją dla osób pracujących na kilku aplikacjach jednocześnie będzie też aktywowanie funkcji Tile Windows, która uruchamia tryb automatycznego układania na ekranie uruchomionych okien programów. Każdy kolejny otworzony program pojawia się nam wtedy na wolnej przestrzeni ekranu (można też dodać wyjątki dla wybranych aplikacji, które będą się uruchamiały zawsze na pierwszym planie na całym ekranie). Do obsługi ich świetnie rozwiązano tu działanie gestów gładzika, najlepiej widać jak to się sprawuje na poniższym filmiku.

Jakie aplikacje są dołączane do tej dystrybucji? W większości są to niezbędne i wystarczające pozycje do codziennego korzystania z komputera i dostępu do sieci. Przeglądarka (Firefox), pakiet biurowy (Libre Office), klient poczty (Geary), prosty edytor tekstu czy przeglądarka plików graficznych.







Jeśli będzie komuś potrzebne coś więcej może skorzystać z równie ładnego co cały system sklepu, z podzielonymi aplikacjami według ich kategorii.

Pop!_OS to obecnie chyba najbardziej dopracowany graficznie, funkcjonalnie i użytecznie Linux, jaki kiedykolwiek instalowałem. Jestem przekonany, że przypadnie on do gustu wielu nowym użytkownikom tego systemu, dzięki czemu zostaną z nim na dłużej, bez potrzeby szybkiego wracania do Windowsa. Świetnie odnajdą się tu też dotychczasowi użytkownicy systemu mac OS, z uwagi na wygląd i wbudowaną obsługę gładzika gestami. Polecam wszystkim do przetestowania w ten weekend, zapowiadający się niestety na deszczowy.

Więcej o nowej wersji tego systemu przeczytacie na blogu jego twórców, a sam obraz ISO sytemu pobierzecie pod tym linkiem.