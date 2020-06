Powiecie, że takie wzrosty popularności aplikacji mobilnych naszych banków wynikają właśnie z przepisów PSD2, bo potrzebne są one do dodatkowego potwierdzania przy logowaniu do bankowości internetowej. Otóż nie do końca, gdyż klientów, którzy korzystają wyłącznie z aplikacji mobilnej mamy już 6,25 mln, a w poprzednim kwartale było ich 6,28 mln. ZBP zaczął liczyć klientów mobile only od IV kwartału 2019 roku, więc nie porównamy jak było przed zmianami, ale sięgnijmy do innego raportu za III kwartał 2019 roku PRNews.pl i na koniec września 2019 roku było ich 5,36 mln, więc prawie milion więcej ich przybyło, tylko w jeden kwartał.

Tak więc i może tak było, że część z tych klientów częściej zaczęła sięgać po aplikację mobilną, przez konieczność potwierdzania logowania do bankowości internetowej, ale sporo ich zostało dzięki temu tylko przy aplikacji mobilnej, zdecydowanie wygodniejszej i szybszej w obsłudze.

Źródło: Związek Banków Polskich.