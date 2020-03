Co obejrzeć na Netflix zanim zniknie?

Następne kilka dni to ostatnia szansa na obejrzenie wielu filmów na Netflix, które najprawdopodobniej znikną z oferty z końcem marca lub nieco wcześniej. Wśród nich znalazł się film „30 minut lub mniej” z Jessem Eisenbergiem – zakręcona komedia o młodym chłopku, który musi wypełnić powierzone mu zadanie (napad) w czasie poniżej 30 minut. Jeśli mu się nie uda, eksploduje ładunek, który nosi na sobie w formie kamizelki. To prowadzi do wielu skrajnie dziwnych sytuacji. „Gracz” z Markiem Wahlbergiem w roli profesora literatury angielskiej, który jest nałogowym hazardzistą pokazuje, do czego może doprowadzić postawienie w zastaw własnego życia u gangstera.

Czytaj też: Te filmy trafiły wcześniej na VOD. Polskie produkcje do obejrzenia online

Starsze filmy na Netflix

Ponadto, z Netfliksa znikną „Niesamowity Spider-Man” i „1000 lat po Ziemi”. Pierwszy z filmów to drugie podejście Sony do postaci Człowieka Pająka, w którego wcielił się Andrew Garfield. Co ciekawe, film dostępny jest na Netflix w 4K, co jest raczej rzadkością. Druga z produkcji to debiut w tak dużym projekcie syna Willa Smitha Jadena – opowiada o relacji syna z ojcem na opustoszałej planecie. Niedługo usunięte zostaną także klasyki w postaci „Chłopaki z sąsiedztwa” oraz „Stuart Malutki”, który po dziś dzień nie doczekał się nowej odsłony, pomimo kilku prób realizacji takiego projektu.

Polecamy: 30 filmów zniknie wkrótce z HBO GO. Co warto zobaczyć?

Pełna lista filmów, które niedługo znikną z Netfliksa:

Reign Nastoletnia Maria Stuart 2013 28.mar.20 Proud Mary Proud Mary 2018 29.mar.20 Margarita with a Straw Margarita with a Straw 2015 29.mar.20 The Gambler Gracz 2014 29.mar.20 Colkatay Columbus Colkatay Columbus 2016 29.mar.20 30 Minutes or Less 30 minut lub mniej 2011 30.mar.20 The Amazing Spider-Man Niesamowity Spider-Man 2012 30.mar.20 After Earth 1000 lat po Ziemi 2013 30.mar.20 Covered: Alive in Asia – Live Concert Covered: Alive in Asia – Live Concert 2016 30.mar.20 Bottom of the World Bottom of the World 2017 30.mar.20 FirstBorn FirstBorn 2016 30.mar.20 Boyz n the Hood Chłopaki z sąsiedztwa 1991 30.mar.20 Don’t Look Down Nie patrz w dół 2008 31.mar.20 The Undateables The Undateables 2012 31.mar.20 Buddymoon Buddymoon 2016 31.mar.20 For Keeps? Na zawsze 1988 31.mar.20 The Bad Kids The Bad Kids 2016 31.mar.20 Stuart Little Stuart Malutki 1999 31.mar.20 The Big Hit Mocne uderzenie 1998 31.mar.20 Catching the Sun Catching the Sun 2015 31.mar.20 Derren Brown: Infamous Derren Brown: Infamous 2014 31.mar.20 Fishpeople Fishpeople 2017 31.mar.20 Iverson Iverson 2014 31.mar.20 Joe Cocker: Mad Dog with Soul Joe Cocker: Mad Dog with Soul 2017 31.mar.20 Stomp the Yard Krok do sławy 2007 31.mar.20 Gladiator Gladiator 1992 31.mar.20 Kramer vs. Kramer Sprawa Kramerów 1979 31.mar.20 Dancing Quietly Dancing Quietly 2016 31.mar.20 Twilight Zmierzch 2008 31.mar.20 Troy Troja 2004 31.mar.20 A Man for All Seasons Oto jest głowa zdrajcy 1966 31.mar.20 The Great Interior Design Challenge The Great Interior Design Challenge 2014 31.mar.20 Secret Window Sekretne okno 2004 31.mar.20 Derren Brown: Apocalypse and Fear Eksperymenty Derrena Browna: Apokalipsa i strach 2012 31.mar.20 Worst Cooks in America Worst Cooks in America 2010 31.mar.20 The Only Way Is Essex Ekipa z Essex 2010 31.mar.20 Derren Brown: The Great Art Robbery Sztuka kradzieży Derrena Browna 2013 31.mar.20 3 Ninjas Kick Back Małolaty ninja wracają 1994 31.mar.20 Cash Cab Cash Cab 2005 31.mar.20 Silicon Cowboys Silicon Cowboys 2016 31.mar.20 Girl, Interrupted Przerwana lekcja muzyki 1999 31.mar.20 This Christmas Te święta 2007 31.mar.20 Dance with Me Zatańcz ze mną 1998 31.mar.20 Weiner Weiner 2016 31.mar.20 Bad Teacher Zła kobieta 2011 31.mar.20 Booty Call Podryw 1997 31.mar.20 Deuce Bigalow: European Gigolo Deuce Bigalow: Boski żigolo w Europie 2005 31.mar.20 The Taking of Pelham 1 2 3 Metro strachu 2009 31.mar.20 Wolf Warrior 2 Wolf Warrior 2 2017 01.kwi.20 DC Super Hero Girls: Legends of Atlantis DC Super Hero Girls: Legendy Atlantydy 2018 01.kwi.20 Chewing Gum Chewing Gum 2015 04.kwi.20 Crossing Lines Przekraczając granice 2013 11.kwi.20 Wild Kratts Wild Kratts 2011 14.kwi.20



Źródło: Upflix.pl