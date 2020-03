Co warto obejrzeć?

Baby Driver

Jeden z moich ulubionych filmów ostatnich lat i zdecydowanie czołówka nowości z 2017 roku. Nakręcony przez Edgara Wrighta film „Baby Driver” z Anselem Elgortem, Jonem Bernthalem, Jonem Hammem oraz Kevinem Spacey to trzymający w napięciu akcyjniak ze świetnym humorem i… rewelacyjną ścieżką dźwiękową. Ta dyktuje tempo i rytm wielu scen – taka reżyseria i montaż zasługują na solidne brawa. Fabuła jest dość uniwersalna i mało oryginalna (młody chłopak musi spłacać swój dług jako kierowca u odpowiedzialnego za organizację sprytnych napadów przestępcy), ale sposób w jaki zostaje ona podana nie pozwala oderwać się od ekranu. A powtórne seanse stały się już u mnie czymś regularnym. Prace nad drugą odsłoną „Baby Drivera” mają już trwać.

Maska

Jestem ciekaw, jak wielu widzów wie, że „Maska” z 1994 roku to jedna z najpopularniejszych adaptacji komiksów. Film cieszył się sporym uznaniem widowni oraz krytyków, a w momencie premiery znalazł się na drugim miejscu w rankingu ekranizacji komiksów. Film zarobił ponad 351 mln dolarów przy budżecie zaledwie 23 mln dolarów. Wcielający się w Stanley’a Ipkissa Jim Carrey stał się wtedy niezwykle rozpoznawalny dzięki tej roli, ale studio New Line Cinema nie przygotowało drugiej odsłony przygód Maski w tej samej obsadzie – powstały co prawda filmu mające być sequelami, ale lepiej nie zawracać sobie nimi głowy.

Terminal

Tom Hanks ma na swoim koncie ogrom udanych ról, a ta w „Terminalu” zdecydowanie należy do moich ulubionych. Wcielenie się w obcokrajowca uwięzionego na amerykańskim lotnisku wydawało się dla niego prostym zadaniem, choć pewnie takim nie było. Sam film jest przyjemną opowieścią o człowieku bez swojego miejsca na świecie, który organizuje sobie całe życie na lotniskowym terminalu pracując tam, śpiąc, odpoczywając i… szukając partnerki.

Kler

Prawdopodobnie najgłośniejszy film w Polsce 2018 roku. Wojciech Smarzowski postanowił przyjrzeć się i ukazać po swojemu problemy, jakie dręczą polski Kościół. Film wywołał niemałe kontrowersje, a niektórzy nawet chcieli bojkotować tę produkcję. „Kler” okazał się ogromnym sukcesem kasowym. W filmie wystąpili Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak oraz – po raz pierwszy u Smarzowskiego – Janusz Gajos.

Trylogia Spider-Man

Nie wszyscy przepadają za występem Toby’ego Maguire’a jako Peter Parker, ale zdecydowanie trzeba docenić wszystkie trzy odsłony Spider-Mana z jego udziałem, bo był to moment przełomowy dla kina superbohaterskiego. Być może nie do końca fabularnie wszystko zagrało, ale efekty specjalne robiły wtedy niemałe wrażenie, a część z nich do dziś prezentuje się naprawdę dobrze. Na Netflix trafia własnie 2 odsłona z całej trylogii i uzupełnia wcześniej dostępne części 1. i 3.

Pełna lista nowych filmów na Netflix:

Baby Driver (2017)

Kot-o-ciaki (2016)

Maska (1994)

Terminal (2004)

7 uczuć (2018)

Area 51 (2015)

Bakugan: Battle Planet (2018) [25 odcinków] [

Batman i Liga Sprawiedliwości (2014)

DC Super Hero Girls (2019) [10 odcinków]

Dzikie żądze (1998)

Kler (2018)

Kowboje i obcy (2011)

Księżniczka Kaguya (2013)

Księżniczka Mononoke (1997)

Leśna rodzina: Miniodcinki (2020) [12 odcinków]

Narzeczona dla kota (2002)

Nausicaä z Doliny Wiatru (1984)

Nieproszeni goście (2009)

Rodzinka Yamadów (1999)

Spider-Man 2 (2004)

Spirited Away: W krainie Bogów (2001)

Striptease (1996)

Tajemniczy świat Arrietty (2010)

Tammy (2014)

Tęczowa Rubinka (2016) [26 odcinków]

Velvet Colección: Wielki finał (2020)

Wojownicy (1979)

źródło: Upflix.pl