Ponad 20 smartfonów 5G w ofercie Plusa. Jedyne takie 5G w Polsce

Pandemia znacznie opóźniła aukcję 5G na częstotliwości z pasma 3480-3800 MHz, przez co musieliśmy się uzbroić w cierpliwość w oczekiwaniu na wdrożenie w pełni nowej technologii 5G w naszym kraju u wszystkich operatorów. Jest jednak operator, który oferuje już od jakiegoś czasu technologię umożliwiającą korzystanie z 5G bez współdzielenia pasma z dotychczasową technologią 4G, dzięki której już teraz możemy cieszyć się ze zdecydowanie najwyższej obecnie maksymalnej szybkości technologicznej 5G w Polsce (do 600 Mb/s).

5G Plusa w paśmie 2600 MHz TDD

Mowa oczywiście o operatorze sieci Plus, który jako pierwszy w Polsce uruchomił pierwszą komercyjną sieć 5G w paśmie 2600 MHz TDD, która w przeciwieństwie do innych operatorów (udostępniających 5G w paśmie 2100 MHz w oparciu o Spectrum Sharing, czyli dzielenie pasma między użytkowaniem 4G i 5G) pozwala na korzystanie z wydzielonego pasma, tylko dla użytkowników 5G.

Co więcej, technologia udostępniona przez Plusa nie ma jakiegoś ograniczonego, lokalnego zasięgu w naszym kraju. Sukcesywny jej rozwój pozwala już dziś na korzystanie z niej przez ponad 7 milionów Polaków we wszystkich 16 województwach, a w najbliższym czasie będzie dostępna dla ponad 11 milionów mieszkańców Polski.

5G 2600 MHz TDD w Plusie to już teraz: lepsza stabilność połączenia, mniejsze opóźnienia w transmisji danych i dużo większa pojemność sieci niż obecnie dostępna technologia 4G, nawet na stacjach z agregacją pasm. Do tego duże prędkości osiągające nawet 600 Mb/s to zalety nieocenione w czasie pandemii, kiedy to wielu z nas zmuszonych jest pracować zdalnie z domu i dzielić łącze z dziećmi, które również muszą uczyć się zdalnie.

Aktualna lista miejscowości z dostępem do 5G Plusa

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie

województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Białe Błota

województwo lubelskie: Biała Podlaska, Lublin, Zamość, Dominów

województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski

województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Konstantynów Łódzki, Sieradz

województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice

województwo mazowieckie: Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Płock, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna

województwo opolskie: Opole

województwo podkarpackie: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno

województwo podlaskie: Białystok, Łomża, Suwałki

województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale

województwo śląskie: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska

województwo świętokrzyskie: Kielce

województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg

województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Konin Stare Miasto, Baranowo, Brzeźno

województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław, Jamno.

Aktualny zasięg 5G w Plusie można sprawdzić na mapie.

Oferty abonamentowe z dostępem do 5G w Plusie

Znamy już możliwości i zasięg 5G w Polsce, aby z niego skorzystać potrzebujemy jeszcze odpowiedniego abonamentu, no i urządzenia.

Abonamenty głosowe

Zacznijmy od abonamentów dla klientów indywidualnych. Plus w ofercie głosowej ma 3 dedykowane 5G plany. Za 60 zł, 90 zł i 120 zł.