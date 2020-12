Lekarze ich nienawidzą! Microsoft sprawi, że większość pomiarów dokonamy sami…smartfonem

Smutna prawda jest taka, że większość z tych osób jest dla nas po prostu anonimowa i nieznana. Dopiero teraz wszyscy zwracamy ku nim swoje spojrzenia, bo szukamy u nich ratunku. W strachu przed koronawirlsem wszyscy liczą na lekarzy i naukowców, którzy opracują szczepionki lub inne technologie, które mogą nas uchronić.

Microsoft pomoże w szybkiej diagnostyce?

Spokojnie, nie będę wam wmawiał, że producent popularnego Windowsa opracował nagle szczepionkę na COVID-19. Opowiem z kolei o najnowszych wynikach badań przeprowadzonych przez moją ulubioną jednostkę w strukturach tej firmy, którą jest Microsoft Research.

Naukowcy z „okienkowymi” plakietkami przy współpracy z Uniwersytetem Waszyngtońskim i ludźmi z OctoML opracowali przełomowe rozwiazanie, które pozwoli na pomiar kluczowych parametrów życiowych za pośrednictwem samego wideo. Spokojnie, dalej robi się ciekawiej!

Jeśli w tym momencie zastanawiasz się, czym się tu tak fascynuję, to już ci odpowiadam. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że można to zrobić…wykorzystując zwykły smartfon!. Opracowane przez nich oprogramowanie jest w stanie wykonać pomiary sercowo-płucne w czasie rzeczywistym z dokładnością zgodną z obecnie przyjętym stanem sztuki!

Jak to działa?

Kamera to tylko czubek góry lodowej. Pod spodem jest cała maszyneria oparta o nowatorskie rozwiązanie nazywane splotową siecią neuronową (MTTS-CAN).

Całość funkcjonuje dzięki umiejętności rozpoznania i analizy sygnałów, jakie wysyła nasze ciało. Okazuje się, że procesy w naszym ciele takie jak przepływ krwi, czy oddech, ulegają subtelnym zmianom w czasie pod wpływem różnych czynników tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Są one tak delikatne, że często niewidoczne dla ludzkiego oka, ale kamera w telefonie jest w stanie wychwycić je dzięki analizie zmian odbitego światła, które jest widoczne w pojedynczych pikselach.

Idąc dalej. Bazując na intensywności i czasie, algorytm jest w stanie dokonać stosownych pomiarów. Dzięki wykorzystaniu modeli optycznych i znajomości ludzkiego ciała wraz z procesami, jakie w nim zachodzą, naukowcy opracowali rozwiązanie, które analizując film przedstawiający badaną osobę, może określić tętno, zmierzyć oddech, a nawet stężenie tlenu we krwi!

Nieograniczone możliwości

Dodajmy do tego fakt, że pomiary są bardzo dokładne. Takie rozwiązanie ma nieograniczone możliwości od analizy kondycji sportowców po uruchomienie sprzętu w szpitalach dla przyspieszenia obsługi pacjentów, a o wsparciu lekarzy w walce z koronawirlsem to już nawet nie wspominam.

Trzeba jednak przyznać, że to nowatorska i niecodzienna technologia, która rodzi wiele obaw. Osoby, które brały udział w testach, wielokrotnie wyrażały swoje obawy co do skuteczności i dokładności pomiarów. Mówimy tu w końcu o ewentualnym powierzeniu swojego życia w ręce kamerki w smartfonie. Rozumiem ich opór.

Sama praca pt. „Multi-Task Temporal Shift Attention Networks for On-Device Contactless Vitals Measurement„ została przyjęta na międzynarodową konferencję „34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)”, a przedstawiona zostanie w nadchodzący poniedziałek 7 grudnia.

grafika