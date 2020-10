Kierowcy z Niemiec odpowiedzialni za najwięcej (przyjezdnych) kolizji na polskich drogach

Kolizje drogowe to drogowy standard. Statystyki nie pozostawiają złudzeń, a eksperci z Rankomat.pl przeanalizowali dane udostępniane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pod kątem samochodów z zagranicy biorących udział w kolizjach na polskich drogach. W roku 2019 doszło do 485,7 tys. zdarzeń drogowych (3,3 tys. wypadków i 445,4 tys. kolizji), sprawcami aż 17 tys. z nich byli obcokrajowcy. To aż 11,8% więcej niż w roku ubiegłym.