Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB w każdej z opcji sprzedawany jest w zestawie z Galaxy Buds Live (o wartości 849 zł) i Galaxy SmartTag (o wartości 155 zł) oraz z dostępem do YouTube Premium przez 4 miesiące w prezencie.

Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB w abonamencie Orange

W Planie Mobilnym 75 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 70 GB transferu danych) na start zapłacicie za niego 0,00 zł i później w 24 ratach po 150 zł. Razem za sam sprzęt wyjdzie nas to 3 600,00 zł.

Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB – Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 75 5G + Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB 75,00 zł 0,00 zł 150,00 zł 24 50,00 zł 5 450,00 zł Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB na Allegro na raty 0% + Orange na kartę 5G 39,00 zł 0,00 zł 194,95 zł 20 0,00 zł 4 679,00 zł Różnica 771,00 zł

Doliczając do tego koszt abonamentu koszt ten zamknie się w kwocie 5 450 zł. Możemy ten koszt obniżyć wybierając ofertę na kartę z dostępem do 5G i kupnem smartfona na raty na Allegro.

Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB w abonamencie Play

W abonamencie Play SOLO L za 75 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 70 GB transferu danych) na start smartfon ten kosztuje 499,00 zł i później w 24 ratach po 130 zł. Razem za sam sprzęt koszt zamknie się w kwocie 3 619,00 zł.

Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB – Play Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Play Solo L 5G + Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB 75,00 zł 499,00 zł 130,00 zł 24 50,00 zł 5 469,00 zł Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB na Allegro na raty 0% + Play na kartę 5G 35,00 zł 0,00 zł 194,95 zł 20 0,00 zł 4 599,00 zł Różnica 870,00 zł

Całkowity koszt wyniesie nas tu nieco więcej niż w abonamencie Orange 5 469,00 zł, ale Play ma tańszą ofertę na kartę z dostępem do 5G, więc w opcji sklepowej zaoszczędzimy więcej.

Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB w abonamencie Plus

Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB w najtańszym abonamencie z dostępem do 5G za 60 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 25 GB transferu danych) kosztuje na start 299 zł i później w 24 ratach po 150 zł. Razem za sam sprzęt – 3 899,00 zł, czyli identycznie jak w sklepie.

Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB – Plus Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Abonament 5G + Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB 60,00 zł 299,00 zł 150,00 zł 24 0,00 zł 5 339,00 zł Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB na Allegro na raty 0% + Plus na kartę 5G 30,00 zł 0,00 zł 194,95 zł 20 0,00 zł 4 499,00 zł Różnica 840,00 zł

Plus ma tańszą ofertę na kartę z 5G, ale wyższe raty za sprzęt, więc tutaj różnica w porównaniu z Play jest nieznaczna.

Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB w abonamencie T-Mobile

W abonamencie T-Mobile L (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 70 GB transferu danych) na start zapłacimy za tego smartfona najwięcej, bo 988,99 zł, ale najtańsze raty za sprzęt – 110 zł miesięcznie. Razem koszt ten wyniesie nas 3 628,99 zł.

Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB – T-Mobile Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach T-Mobile L 5G + Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB 75,00 zł 988,99 zł 110,00 zł 24 50,00 zł 5 478,99 zł Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB na Allegro na raty 0% + Orange na kartę 5G 39,00 zł 0,00 zł 194,95 zł 20 0,00 zł 4 679,00 zł Różnica 799,99 zł



W zasięgu sieci 5G T-Mobile nie ma alternatywy w postaci oferty bez zobowiązania, to porównamy tu najbliższy T-Mobile zasięg sieci 5G Orange i ich oferty na kartę. W takiej opcji różnica wynosi prawie 800 zł na korzyść opcji sklepowej.

Samsung Galaxy S21 Ultra 16+512 GB w abonamencie Plus

Jak widać, nasi operatorzy niezbyt odstają od siebie w cenach najnowszych smartfonów Samsunga. Z ciekawości sprawdźmy więc jeszcze ceny najdroższego modelu Samsung Galaxy S21 Ultra 16+512 GB w Plusie. U tego operatora najtańszy Samsung Galaxy S21 8GB+128 GB wyszedł najtaniej, do tego jako jedyny z tej czwórki, Plus nie różnicuje cen smartfonów w zależności od wybranego abonamentu, więc możemy sprawdzić ceny w najtańszym abonamencie z dostępem do 5G za 60 zł.

Na Allegro za Samsunga Galaxy S21 Ultra 16+512 GB zapłacimy 6 549,00 zł lub w 20 ratach 0% po 327,45 zł. W zestawie jest Galaxy Buds Pro (o wartości 999 zł) i Galaxy SmartTag (o wartości 155 zł) oraz również 4 miesiące gratis YouTube Premium.

Na start zapłacimy tutaj 599,00 zł i później w 24 ratach po 267,00 zł, co razem daje nam 7 007,00 zł.

Samsung Galaxy S21 Ultra 16+512 GB – Plus Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Abonament 5G + Samsung Galaxy S21 Ultra 16+512 GB 60,00 zł 599,00 zł 267,00 zł 24 0,00 zł 8 447,00 zł Samsung Galaxy S21 Ultra 16+512 GB na Allegro na raty 0% + Plus na kartę 5G 30,00 zł 0,00 zł 327,45 zł 20 0,00 zł 7 149,00 zł Różnica 1 298,00 zł

Sumując to z kosztem abonamentu, całkowity koszt zamknie się nam w kwocie prawie 8,5 tysiąca złotych. Wybierając ofertę na kartę i kupno tego smartfona na Allegro zapłacimy prawie 1 300,00 zł złotych mniej – 7 149,00 zł.