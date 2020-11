Zwiastun Cyberpunk 2077 z polskim dubbingiem

We wtorek pojawił się film pokazujący jak Cyberpunk 2077 wygląda na konsolach Xbox One i Xbox Series X, a dzisiaj mamy już pełny trailer, który nakręcony został na bazie rozgrywki z właściwej gry. I trzeba przyznać, że musi robić wrażenie, CD Projekt RED szykuje dla nas produkcję z najwyższej światowej półki pod każdym względem. Trailer jest formą wprowadzenia do świata Cyberpunka i Night City. Jeśli nie chcecie sobie psuć niespodzianki, to może lepiej go nie oglądać, bo zdradza przynajmniej jeden kluczowy element z fabuły. Wygląda jednak na to, że będzie to tylko mały wycinek bardzo rozbudowanej historii.

Muszę przyznać, że polski dubbing brzmi trochę dziwnie. Nie mówię, że jest zły, ale chyba po prostu nie jestem przyzwyczajony do tego, że takie produkcje wydawane są po polsku. Jeśli chcecie porównać, to tutaj do obejrzenia jest wersja angielska, a na kanale gry jest jeszcze kilka innych, miedzy innymi japońska, chińska, niemiecka, hiszpańska czy portugalska. CD Projekt RED robi wszystko z rozmachem i wyznacza nowe standardy.

Przy okazji warto obejrzeć sobie też krótki film, w którym Keanu Reeves opowiada o swoich wrażenia z pracy nad grą Cyberpunk 2077. Jego rola wcale nie jest taka epizodyczna jakby się mogła wydawać. Nagrywał nie tylko dubbing dla postaci Johny’ego Silverhanda ale również tzw. motion capture, czyli nagrywał swoje ruchy, które następnie zostały podłożone do jego postaci w grze.

I jest jeszcze obiecany, 5. odcinek Night City Wire, który jest jednocześnie ostatnim.