Polski Top Wszech Czasów emitowany był co roku w „Trójce” od 2008 roku pomiędzy 1 a 3 maja. Lista najlepszych polskich piosenek układana była na podstawie głosowania słuchaczy. Prowadzącymi byli Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Piotr Baron i Piotr Metz. Z uwagi na zawirowania kadrowe w tej stacji tegoroczna edycja może się nie odbyć, w to miejsce na pewno będziemy mogli posłuchać Polskiego Topu Radia 357.

Prowadzący w połowie ci sami – Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Marcin Łukawski, głosowanie natomiast w zupełnie innej formie. Z uwagi na brak gotowego elektronicznego systemu do głosowania, Radio 357 zorganizowało głosowanie za pośrednictwem kartek pocztowych.

Nie mogło być inaczej! Pierwszy Polski Top Radia 357 zagra na naszej antenie 3 maja (poniedziałek) w godz. 9.00 – 21.00. Notowanie zaprezentują: Marek Niedźwiecki, Marcin Łukawski i Piotr Stelmach. A o tym jakie piosenki zagrają – Państwo zdecydują osobiście. To będzie jedyne takie głosowanie na Polski Top Radia 357 w historii! Potrzebne będą: kartka pocztowa, znaczek i długopis. Spisujecie 10 ulubionych, polskich utworów. I wysyłacie na adres: Radio 357, Polski Top, ul. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa.

Podobna inicjatywa Radia 357 miała miejsce na start rozgłośni 1 stycznia. Wtedy to, również w godzinach od 9:00 do 21:00 mogliśmy słuchać na antenie Top Radia 357. Z tą różnicą, że Piotr Stelmach, Marcin Łukawski i Marek Niedźwiecki prezentowali swoje indywidualne wybory muzyczne i tylko zagraniczne utwory brane były pod uwagę. Udało mi się je zebrać we wpisie, możecie je odsłuchać w podlinkowanym wyżej artykule.

Wierni słuchacze Radia 357 już rozpoczęli głosowanie, myślę że i ja się skuszę, do czego i Was zachęcam. Zapewne podobnie jak ja, dawno nie wysyłaliście kartek pocztowych:).