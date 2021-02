Kupuj akcje w smartfonie

Zapewne kojarzycie aplikację RobinHood, która szczególnie popularna jest w ostatnich dniach za sprawą kontrowersji związanych z aferą GameStop. W skrócie, pozwala ona na zakup akcji notowanych na giełdzie w USA bez konieczności płacenia prowizji. To bardzo ciekawy model działania, bo teoretycznie zdejmuje kwestię kosztów z użytkownika, ale jak w wielu przypadkach, sprawdza się tutaj przysłowie „jak za coś nie płacisz, to sam jesteś towarem”. RobinHood zarabia na tym, że oferuje swoim użytkownikom nieco gorsze kursy, niż te rzeczywiste na giełdzie, zarabiając na różnicy, to jednak temat na osobny artykuł.

mPay zdecydowanie nie ma takich planów, ale porównanie do amerykańskiej aplikacji nie jest bezpodstawne. Przede wszystkim mPay to od początku aplikacja mobilna, dostępna tylko na smartfony i z dedykowanym dla nich interfejsem. Na polskim rynku brakuje porządnej, mobilnej aplikacji pozwalającej na kupowanie akcji notowanych na polskiej giełdzie. Owszem, kilka biur maklerskich je oferuje, ale ich funkcjonalność i łatwość obsługi pozostawia wiele do życzenia. mPay korzystając z własnych doświadczeń, ma potencjał do tego aby to wreszcie zmienić.

Jest też druga kwestia, spółka chce przejąć Dom Maklerski Banku BPS, który jest podmiotem oferującym najniższe prowizje za zakup akcji w Polsce. Podczas gdy standardowa prowizja w większości biur maklerskich w Polsce wynosi 0,39%, w DM BPS jest to zaledwie 0,13%, czyli trzykrotnie mniej. Jeśli mPay udałoby się po przejęciu zachować podobne prowizje i jednocześnie zaoferować znacznie nowocześniejszy interfejs (ten w DM BPS jest dosyć leciwy), to widzę tutaj szansę na spory sukces. Na to wszystko musi się jednak zgodzić jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego. Jeśli zapadnie decyzja pozytywna, to mPay stanie się właścicielem DM BPS za nie mniej niż 3 mln PLN, a swoje usługi zaoferuje już w drugiej połowie roku.