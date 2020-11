42 modele aut elektrycznych i 59 hybryd typu PHEV

W 2018 roku w Polsce można było kupić raptem 35 różnych modeli samochodów, które pozwalały na jazdę w trybie elektrycznym. W zeszłym roku było to już 46 pojazdów, a w tym przebiliśmy już barierę 100 modeli. Samych aut elektrycznych, gdzie źródłem napędu są baterie i silnik elektryczny mamy już na rynku 42 modele, podczas gdy hybryd typu PHEV jest aż 59. Nic w tym dziwnego, raptem wczoraj wspominałem o tym, że rynek dynamicznie się zmienia przez coraz ostrzejsze normy emisji spalin. Czy to dobrze, czy źle to trudno ocenić, temat nie jest zero jedynkowy, ale z pewnością do dobra okazja aby przyjrzeć się ofercie naszych importerów.

Materiały przygotowane przez PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych) to część projektu elektromobilni.pl. To nowy serwis internetowy, w którym znajdziecie informacje o wszystkich dostępnych w Polsce pojazdach z napędem alternatywnym. Na szczególne zainteresowanie zasługują sekcje porównywarki i rankingów, które pozwalają w prosty sposób porównać kilka różnych modeli aut i sprawdzić ich podstawowe parametry. Dzięki temu wiemy np. że najtańsze auto elektryczne dostępne w Polsce to Skoda Citigo-iV dostępna od 82 050 PLN (przed ewentualnymi dopłatami), a najdroższe to Porsche Taycan Turbo S, który wyceniany jest na minimum 794 000 PLN. W cenie do 100 000 PLN dostępne są tylko 4 auta elektryczne, ale już w limicie 125 000 PLN, który był często poruszany przy temacie dopłat, mamy aż 10 modeli, w tym auta z segmentu C takie jak Nissan Leaf czy Citroen E-C4.