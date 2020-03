Polsat pomaga uczniom w tych trudnych chwilach. Oby więcej takich akcji!

Ostatnio dużo i chętnie nawiązuje do firm i ludzi, którzy starają się pomagać innym w tych trudnych chwilach. Jednak we wszystkich przekazach najczęściej mówi się o gospodarce, potrzebie zostania w domu oraz ilości zakażonych i zgonów. Mam wrażenie, że zapominamy o innym froncie na którym toczy się równie ważna walka. Jest to walka dzieci i młodzieży o wykształcenie. Nie będę się wdawał w to dlaczego tak się dzieje. To zbyt złożony temat i zbyt ponury na piątkowe popołudnie. Chce zwrócić uwagę na to, że Grupa Polsat chce pomóc i robi to dobrze.

Polsat rozumie, że problemem jest sprzęt

Łatwo się mówi o nauczaniu zdalnym, łatwo powiedzieć, że dzieci za pośrednictwem laptopa czy nawet tabletu mogą mieć stały kontakt z nauczycielem. Ale co z tymi, którzy są gorzej sytuowani? Co z dziećmi i młodzieżą, która od początku ma pod górkę i znajduje się w domach dziecka?

Spójrzmy prawdzie w oczy, te placówki to nie luksusowe ośrodki. Tam nie ma mowy o udostępnieniu komputera dla każdego dziecka. Co ja mówię?! Tam nie ma mowy o zapewnieniu odpowiedniej ilości sprzętu żeby dzieci mogły się uczyć w jakikolwiek sposób, który dałoby się nazwać sensownym. O tym temacie nie mówi się tak chętnie. No bo po co?

Cyfrowy Polsat i Fundacja POLSAT przekażą 2 tysiące tabletów z dostępem do internetu dla domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych! Można nie lubić komercyjnych telewizji, można uważać, że robią to pod publiczkę. Nie ma to teraz absolutnie żadnego znaczenia! Liczy się to, że Polsat wyrówna szansę przynajmniej części dzieci.

Polsat wspiera też #zostanwdomu

Polsat poszedł krok dalej i wspomaga też wszystkich swoich klientów w ramach ogólnopolskiej akcji #zostanwdomu. Wiadomo, że w tym czasie sprawdzamy wytrzymałość i przepustowość infrastruktury wszystkich dostawców. Limity internetowe wyczerpywane są do granic, a obciążenie serwerów rośnie na całym świecie.

Dlatego Polsat dla wszystkich klientów Plusa i Plusha przygotował pakiet dodatkowych 10GB internetu. Poczynając od 27 marca w dowolnym momencie, do końca kwietnia można włączyć wspomniany pakiet. W przypadku ofert na kartę pakiet jest aktywny przez 30 dni, a w ofercie abonamentowej do pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego.

Aby aktywować pakiet w ramach oferty Plus Abonament, Plus Internet, PLUSH ABO i PLUSH Internet należy wysłać bezpłatny SMS na numer 80123 o treści „10GB”. W przypadku, gdy korzystasz z oferty Plus na kartę, Plus MIX i Plush na kartę należy podać kod *136*11*010# i nacisnąć guzik „zadzwoń”.

Jeśli 10GB to za mało Polsat przygotował również większy pakiet 20GB za 10zł. Okres działania pakietu jest identyczny jak w przypadku 10GB z tą różnicą, że można go aktywować wielokrotnie. W tym celu należy wysłać SMS „EXTRA 20GB” na numer 2601 albo podać kod *136*11*020# w zależności od oferty analogicznie jak w przypadku bezpłatnego pakietu.