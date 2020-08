Jednocześnie prawie tyle samo Polaków deklaruje, że zaszczepi się przeciwko konoawirusowi, jak tylko szczepionka chroniąca przed zakażeniem COVID-19 będzie już dostępna. To dość zaskakujące, zważywszy na jeszcze znikomą wiedzę w tym zakresie i brak badań skutków czy powikłań. W zasadzie nie wiadomo jeszcze nic o takiej szczepionce. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że nagle połowa rodaków zechce w pierwszym rzucie od razu się szczepić przed tym zagrożeniem.

Rafał Piszczek, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat:

Już prawie co drugi Polak obawia się pogorszenia stanu zdrowia z innego powodu niż zarażenie koronawirusem, a prawie trzy czwarte populacji naszego kraju napotyka na trudności w dostępie do lekarza. Prowadzone do początku pandemii comiesięczne sondaże BioStat sygnalizują, że sytuacja w ochronie zdrowia z perspektywy pacjenta nie wygląda optymistycznie. W lipcu przybyło osób – w sumie odsetek ten wynosi aż 76,5%, które uważają że leczenie chorób niezwiązanych z koronawirusem pogorszyło się. Warto zwrócić uwagę, że więcej niż co drugi Polak deklaruje zamiar zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. To odsetek i tak znacząco wyższy od sezonowo szczepiących się przeciwko grypie.