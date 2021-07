AI rozlicza polityków z patrzenia się w smartfon w trakcie obrad. Chcę tego w Polsce!

Mocno związany z technologiami artysta Dries Depoorter postanowił użyć algorytmu sztucznej inteligencji i rozliczyć belgijskich polityków Regionu Flamandzkiego z czasu spędzonego przed ekranami smartfonów. Nazwał swój projekt „The Flamish Scrollers” i jego oprogramowanie wykorzystuje system rozpoznawania twarzy aby automatycznie wychwytywać polityków, których rozpraszają telefony zabrane na sesję parlamentu. Dwa lata temu minister-prezydent Regionu Flamandzkiego został przyłapany na graniu w Angry Birds podczas politycznej dyskusji podejrzewam więc, że to było jednym z powodów dla którego taki pomysł powstał właśnie w tym kraju.

System Depoortera został uruchomiony w ten poniedziałek, 5 lipca, i od tego czasu codziennie monitoruje transmisje z rządowych spotkań, które są emitowane na YouTube i badając obraz zbiera dane o tym, jak długo poszczególni politycy patrzą na swój smartfon – następnie porównuje te dane z czasem, jaki skupiają się na spotkaniu. Jeśli sztuczna inteligencja wykryje i uzna, że osoba jest rozkojarzona przez zmarfona, zidentyfikuje jaki to polityk, z jakiej jest partii, a następnie umieści klip na instagramowym profilu @TheFlemishScrollers i na Twitterze @FlemishScoller. Polecam tam zajrzeć, są już pierwsze wpisy, dodatkowo z oznaczeniem profilu polityka i prośba o skupienie się na obradach. Każdy z takich postów na Instagramie ma już po kilka tysięcy polubień i podejrzewam, że będzie ich coraz więcej, bo i coraz więcej osób dowiaduje się o tym pomyśle.

Jeśli akurat nie odbywa się żadna sesja, oprogramowanie poświęci czas na analizowanie archiwalnych streamów z obrad, a następnie umieści na wskazanych profilach odpowiednie wpisy.

Świetny pomysł, choć oczywiście może się okazać, że AI zwróci uwagę osobie, która jest w trakcie załatwiania sprawy związanej z piastowanym stanowiskiem. Przecież to, że podczas obrad jakiś polityk coś klika lub pisze nie oznacza wcale, że załatwia wtedy prywatne sprawy czy próbuje zabić czas czekając na koniec sesji. W dzisiejszych czasach smartfon to przecież jedno z podstawowych narzędzi pracy i kontaktu, równie dobrze to mogą być bardzo istotne kwestie, które ze służbowego punktu widzenia są niezwykle ważne i w dodatku nie mogą czekać. Tego jednak nie wie nikt poza samymi politykami, więc program Depoortera bada tak naprawdę skupienie na samych obradach, które – jak pewnie się ze mną zgodzicie – powinno być duże i niebudzące żadnych wątpliwości. W końcu niezależnie od kraju, są to przedstawiciele narodu, dla których jest to praca i powinni się na niej skupiać. Ciekawe czy cały projekt przyniesie jakiś efekt i faktycznie wpłynie za jakiś czas na skupienie belgijskich polityków – chyba nikt nie lubi być wskazywany palcem, w dodatku z dowodem na swój brak zaangażowania w obrady.

Chciałbym zobaczyć podobny system w Polsce, dodatkowo z miesięcznym zestawieniem najbardziej rozkojarzonych parlamentarzystów. Myślę, że byłby to dla polityków zimny prysznic, o ile oczywiście daliby się przyłapać. W końcu media co jakiś czas donoszą o pustkach na sali sejmowej.

