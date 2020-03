Godzina na gry, a smartfon odkładać po 21. Politycy ustalają zasady, których młodzież ma się trzymać: co za absurd!

Podobno zmiany te zostały wprowadzone dlatego, że zbyt wiele godzin poświęconych grom wideo nie jest dobre dla dzieci. Ale nie trzeba być specjalistą w temacie, by łatwo zbić ten argument — bo przesada w każdym aspekcie szkodzi. Co za dużo, to niezdrowo. Ale co z tego, że dzieci (no i młodzież, bo zasada ta ogranicza się do osiemnastego roku życia) wyłączą konsolę, a zamiast niej uruchomią telewizor gdzie będą się bezwiednie wpatrywać w serial. Wciąż nie ruszą się z fotela / kanapy. A przecież nawet oglądanie meczu, czy to piłki nożnej czy szalenie popularnego w tamtej części świata baseballa trwa dłużej, niż godzinę. Ale najwyraźniej w mniemaniu tamtejszych polityków — jest zdrowsze i mniej szkodliwe. Z przekąsem napiszę, że czekam na wprowadzenie wyjątków od reguły — mam tu na myśli wszystkie gry wymagające aktywności fizycznej: spacery z Pokemon Go czy ostry trening przy switchowym Ring Fit Adventure.

Jakby kuriozalnych zasad było wam mało, to samo rozporządzenie wymaga by uczniowie podstawówek i gimnazjów nie korzystali ze smartfonów po godzinie 21 (licealiści to mają życie, mogą wpatrywać się w ekran do 22)!. No i są też wyjątki od tych reguł, na przykład nauka. Jeżeli będą korzystać z nich w celach edukacyjnych, mogą zapomnieć o tym ograniczeniu.