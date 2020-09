Politycy chcą regulować stawki dla twórców aplikacji. 20% ma gigantom wystarczyć

Wygląda jednak na to, że walka na tamtejszym rynku może okazać się dla gigantów trudniejsza niż się tego spodziewali. Reuters informuje że Fedot Tumusov złożył projekt ustawy który zmusiłby gigantów do zmniejszenia swoich stawek — do 20%. Dotyczyć miałoby to wszystkich sprzedaży aplikacji — także tych „z importu”, w tym App Store’a i Google Play, którzy dotychczas są nieugięci niezależnie od rynku. Tumusov jasno zaznacza, że to ukłon ku twórcom aplikacji — i szansa na ich wzrost. Na tę chwilę nie ma jeszcze pewności że ustawa zostanie przegłosowana, a technologiczni giganci będą musieli się dostosowywać. Ale jeśli to się uda, to właściwie nie będą mieli wyboru, bo nie wyobrażam sobie, by ze względu na tych 10% zrezygnowali z udziału w całym rynku.

