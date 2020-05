PESEL, nr dowodu, email, hasło, a nawet imiona rodziców – wyciekły dane studentów Politechniki Warszawskiej

Dziś rano sieć obiegła wiadomość, że do Zaufanej Trzeciej Strony zgłosił się informator i przesłał im kopię bazy danych strony okno.pw.edu.pl. OKNO to skrót od nazwy Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej i to właśnie studenci tej placówki mają powody do obaw. Baza zawiera bowiem dane około 5 tysięcy studentów i dotyczą osób, które uczęszczały na uczelnie nawet 12 lat temu. Oprócz tego w bazie zapisane są także informacje części kandydatów na studia inżynierskie z ostatnich dwóch lat. Niestety, są tam informacje, które mogą wyrządzić wiele złego, jeżeli wpadną w niepowołane ręce.

Politechnika Warszawska – 3 GB danych studentów i pracowników jest w sieci

Baza ma zawierać także równie szczegółowe dane części pracowników naukowych uczelni. Jak podaje Zaufana Trzecia Strona w ważącym 3 GB pliku, który otrzymali znajduje się komplet informacji na temat przebiegu studiów, wraz z takimi danymi, jak:

imię i nazwisko,

login,

hasz hasła,

adres e-mail,

nr telefonu,

data i miejsce urodzenia,

narodowość,

imiona rodziców,

nazwisko panieńskie matki,

PESEL,

NIP,

rodzaj i nr dokumentu tożsamości,

adres zamieszkania, zameldowania i korespondencyjny,

nazwa ukończonej szkoły średniej,

adresy IP logowań

Oznacza to, że jeżeli ktoś zechciałby podszyć się pod któregoś ze studentów, nie będzie miał z tym najmniejszego problemu. Baza ma zawierać także równie szczegółowe dane części pracowników naukowych uczelni. Dlatego też, jeżeli ktoś studiował w Ośrodku bądź aplikował na Politechnikę w omawianym przedziale czasowym KONIECZNIE powinien zastrzec dowód osobisty na okoliczność wycieku danych, a jeżeli używał tego samego zestawu login+hasło gdziekolwiek indziej – również je zmienić. Jako, że sam miałem w rodzinie przypadek, w którym ktoś nieświadomie stał się słupem spirali kredytowej (jeden kredyt spłacany innym aby budować zdolność kredytową), wiem, jak ciężko się z tego wyplątać. Zastrzeżenie dowodu i przejrzenie swoich haseł to przy tym niewielki wysiłek, który może nas uchronić przed znacznie groźniejszymi konsekwencjami.

Studenci Politechniki jak SGGW, z tym, że teraz jest gorzej

Jak niektórzy pamiętają, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy mieliśmy już wyciek danych z dużej uczelni. W listopadzie zaginał bowiem laptop z danymi kandydatów na studia SGGW z ostatnich kilku lat. W tamtym przypadku jednak bardzo prawdopodobne było, że został on zwyczajnie skradziony a złodziej, nie wiedząc co znajduje się na dysku po prostu go wymazał aby sprzedać urządzenie. Tutaj natomiast wiemy, że baza krąży po sieci i prawdopodobieństwo, że informacje w niej zawarte zostaną wykorzystane jest dużo większe. Dlatego też w tym wypadku skorzystanie z płatnych usług, takich jak BIK czy ChrońPESEL nie wydaje się przesadą.

Źródło: Zaufana Trzecia Strona