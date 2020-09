Policzek w twarz dla Google! Czy nadchodzi osłabienie ich niekwestionowanej dominacji?

Skąd ta aukcja? Jest ona wynikiem postępowania antymonopolowego, a konkretnie ugody, która była jego wynikiem. Cała sprawa rozchodziła się o to, że Google wykorzystuje (wykorzystywało?) swoją dominującą pozycję do wciskania wszystkim użytkownikom Androida swoją wyszukiwarkę. W końcu po odpaleniu telefonu, Google już na nas czekało, jeśli ktoś chciał czegoś innego to musiał coś z tym zrobić, a człowiek to z natury to leniwa bestia.

Teraz będzie inaczej!

Licytacja dotyczyła 31 krajów. W każdym z nich konfiguracja dostawców mogła być zupełnie inna. Poniżej znajdziecie pełne zestawienie:

Kraj Zwycięzcy Austria Bing, info.com, PrivacyWall Belgia Bing, info.com, PrivacyWall Bułgaria DuckDuckGo, GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex Chorwacja DuckDuckGo, GMX, info.com Czechy info.com, PrivacyWall, Seznam.cz Dania Bing, info.com, PrivacyWall Estonia GMX, info.com, Yandex Finlandia Bing, info.com, PrivacyWall Francja Bing, info.com, PrivacyWall Niemcy Bing, info.com, PrivacyWall Grecja GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex Węgry GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex Islandia DuckDuckGo, GMX, info.com Irlandia Bing, info.com, PrivacyWall Włochy Bing, info.com, PrivacyWall Łotwa info.com, PrivacyWall, Yandex Lichtenstein DuckDuckGo, GMX, info.com Litwa GMX, info.com, PrivacyWall Luksemburg GMX, info.com, Qwant Malta GMX, info.com, PrivacyWall Holandia Bing, info.com, PrivacyWall Norwegia Bing, info.com, PrivacyWall Polska GMX, info.com, PrivacyWall Portugalia GMX, info.com, Yandex Cypr GMX, info.com, Yandex Rumunia GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex Słowacja GMX, info.com, Seznam.cz Słowenia Ecosia, GMX, info.com Hiszpania Bing, info.com, PrivacyWall Szwecja Bing, info.com, PrivacyWall Wielka Brytania Bing, info.com, PrivacyWall

Teraz w momencie konfiguracji telefonu użytkownik otrzyma ekran wyboru na którym będzie maksymalnie czterech dostawców: Google i trzech innych. Pozycje na których będą się wyświetlać zostaną ustawione w sposób losowy, aby wykluczyć element sugerowania tego, gdzie dany dostawca się znajduje.

Bing zwycięzcą?

Mnie ten temat zaciekawił dlatego, że wiele zagranicznych serwisów rozpisują się na temat ogromnego zwycięstwa Microsoftu. Bing będzie opcją do wyboru w 13 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Słowacji. Żałuję, że nie w Polsce. Może szansa na większe wykorzystanie Binga w naszym kraju sprawiłoby, że ich produkt stałby się u nas popularniejszy.

Co jest jednak ciekawsze, serwisy rozpisują się o Bingu, ale to nie on wygrał najwięcej. PrivacyWall będzie dostępne w 22 krajach, a GMX w 16. Z kolei DuckDuckGo jedynie w ośmiu mniejszych.

Ciekawe czy to realnie wpłynie na spadek udziału Google, który jest gigantyczny. Według Statcounter, w sierpniu wynosił on 97% na europejskim rynku.

Co o tym myślicie? Cokolwiek się zmieni czy wszyscy i tak będą klikać GOOGLE?

Na koniec powiem wam, że męczy mnie jedno pytanie…co to za pozostałe usługi?