Polaroid Go to najmniejszy aparat typu instant. Uroczy ale… na co on komu?

Polaroid dla wielu jest symbolem tego co było. Wspomnienia z młodości, z dzieciństwa, z — pod wieloma względami — luźniejszych czasów. Marka rozpoznawalna, która — wbrew temu w co wielu wierzy – nie zniknęła z rynku kilkadziesiąt lat temu. Raz jest lepiej, raz gorzej, ale firma stale pracuje nad nowymi rozwiązaniami i urządzeniami. Teraz Polaroid wraca do korzeni i przedstawia najmniejszy aparat „instant” w swojej karierze. Oto Polaroid Go!

Polaroid Go — maleństwo jakiego jeszcze nie było

Polaroid Go to kompaktowy aparat mierzący jedynie 10,5 cm długości, 8,3 cm szerokości i 6,1 cm wysokości. Tak, nie pomyliłem się — to naprawdę jest takie kompaktowe maleństwo, które nie tylko pozwoli uwiecznić każdy moment, ale także po chwili ją wydrukować. Urządzenie działa w oparciu o pomniejszoną wersję kwadratowego filmu doskonale znanego wszystkim miłośnikom marki. Jak pewnie już wiecie, nie będą one zbyt wielkie, a wręcz przeciwnie — mierzyć będą 66,6 x 53,9 mm — i to już z obramówką. Samo zdjęcie to 47 mm x 46 mm, czyli miniatura z prawdziwego zdarzenia. W sam raz do ozdobienia monitora, lodówki czy — kiedy zgromadzimy ich więcej — ściany. Sam aparat oferuje ogniskową 34 mm, a wywołanie zdjęć ma mu zająć do 15 minut. Na jednym ładowaniu akumulator o pojemności 750 mAh w Polaroid Go ma pozwolić zrobić nawet piętnaście pakietów zdjęć.