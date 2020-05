Samsung ma poważną dziurę, ale ma też na nią łatkę

Exploit wykorzystany do przejęcia kontroli nad telefonem powiązany jest ze sposobem w jaki smartfony Samsunga obsługują MMSy. Pamiętacie pewnie żarty z iPhone’a, który nie obsługiwał przez długi czas MMSów, a dzisiaj, gdy i tak praktycznie już z nich nie korzystamy, okazuje się, że jest to zwyczajnie bezpieczniejsze. W innym wypadku narażamy się na takie ataki jak ten przedstawiony poniżej, specjalnie spreparowana wiadomość pozwala na przejęcie całkowitej kontroli nad smartfonem, z dostępem do całej pamięci wewnętrznej oraz zainstalowanych aplikacji. Nie jest to atak, który można wykonać w kilka minut (zwróćcie uwagę na zegarek na poniższym filmie), ale sama możliwość jego przeprowadzenia już jest niepokojąca.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem, Mateusz Jurczyk, który należy do zespołu Google Project Zero zajmującego się wynajdywaniem luk w oprogramowaniu, najpierw swoje odkrycie zgłosił głównemu zainteresowanemu, a dopiero jak pojawiła się łatka, pokazał jak taki atak może wyglądać. Tak, dobra wiadomość jest taka, że dziura jest już załatana, ale musicie wgrać na swój telefon najnowsze aktualizacje z maja 2020 roku. Niestety problem dotyczy wszystkich smartfonów Samsunga od 2015 roku, więc część z tych starszych modeli prawdopodobnie aktualizacji nigdy nie dostanie. Dla nich rozwiązaniem będzie wyłączenie obsługi MMSów w aplikacji, której używacie do odbierania takich wiadomości. W aplikacji Google znajdziecie taką możliwość w Ustawieniach – Zaawansowane – Automatycznie pobieraj MMSy (należy taką możliwość wyłączyć).

źródło: Niebezpiecznik