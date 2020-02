W końcu ocena szerokiego asortymentu, w której Allegro ponownie wygrywa. Ostatnio szukałem nowych gąbek do starych, ale nadal świetnie brzmiących słuchawek AKG k414, znalazłem je tylko na AliExpress i na Allegro. Były nieco droższe na Allegro, ale w miejsce oczekiwania na nie kilka tygodni, wybrałem opcje na Allegro. Być może sprzedawca ten kupił je na AliExpress i sprzedaje je z zyskiem na Allegro, ale takie są prawa rynku i dostarczył mi je na drugi dzień do Paczkomatu pod moim domem – win-win.

Win-win w mojej ocenie powinno też obowiązywać w relacji sprzedawcy–Allegro. Allegro dostarcza im każdego roku miliony zadowolonych klientów, których nie sposób by było ściągnąć do jednego czy drugiego sklepu poza platformą. To prawda, że sypią podwyżkami prowizji, dziś wchodzą zmiany w prowizjach aż w 27 kategoriach, nie jestem ich zwolennikiem, nie popieram ich, ale nie zrozumcie mnie źle – zwyczajnie je rozumiem z biznesowego punktu widzenia. Też bym chciał, aby Allegro znowu było darmowe, ale tak się nie da, bez tego całego wsparcia około sprzedażowego to by padło na twarz w aktualnej sytuacji rynkowej, (pomijając już to, że chcą zwyczajnie na tym zarabiać). Platforma straciłaby kupujących, a sprzedawcy musieliby wracać do swoich sklepów internetowych.

Wracając jeszcze na koniec do samego rankingu, w 2019 roku wygrywa go Rossmann, czemu też wcale się nie dziwię.

Rossman jest najlepszą siecią handlową w Polsce pod względem wyglądu/estetyki sklepów oraz obsługi klienta. Klienci cenią również Rossmann za wysoką jakość produktów oraz wygodę robienia zakupów.

Lubię robić u nich zakupy, ich sklepy mają swój klimat, czasem nieco droższe produkty niż w hipermarkecie obok, ale dziś, co dowodzą wyniki rankingu, cena to nie wszystko.

Retailerzy na polskim rynku muszą mieć świadomość, że dla klienta sam tani produkt dziś już nie wystarczy! Klienci oczekują wygody w dokonywaniu zakupów, przyjaznych technologii dających rzeczowe informacje, chociażby o dostępności, doradcy w miejsce kasjera, obsługi pozakupowej, i wiele innych. W retailu nie chodzi

już o zakup produktu, a oferowanie kompleksowej obsługi klienta od pomocy w podjęciu decyzji o zakupie, po dokonanie zakupy i opiekę posprzedażową! Retail to już nie produkt! Retail to dziś usługa!

Źródło: PAP.